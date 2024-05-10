2024世界數字健康論壇在京開幕

大咖雲集 成果豐碩 共襄全球數字健康盛筵

本次論壇上，清華大學臨床醫學院院長，中國工程院院士、論壇主席團主席董家鴻，清華大學交叉信息研究院院長、中國科學院院士、2000年圖靈獎獲得者姚期智等專家進行了主題分享。世界工程組織聯合會主席穆斯塔法•謝胡，世界衛生組織駐華代表馬丁•泰勒為論壇致辭。

多位知名院士、科研機構以及國內外著名數字健康領域專家與企業家參與了本次論壇，洞察全球數字健康產業創新技術，發展路線、前沿技術與應用場景深化，共謀數字健康事業高質量發展，為加快數字健康造福各國人民，推動構建人類命運共同體，建言獻策。

「校長對話」「圓桌對話」是本次論壇的亮點。參與「校長對話」環節的嘉賓包括華中科技大學校長、中國工程院院士尤政，北京大學常務副校長、醫學部主任、中國工程院院士喬傑，重慶大學校長、中國工程院院士王樹新，首都醫科大學副校長、中國工程院院士吉訓明，清華大學副校長王宏偉，德國埃森大學醫院管理委員會成員、首席轉型官安克•迪爾。

清華大學分享了其發展整合式醫學教育的規劃，表示未來將把醫院、醫學院和研究機構無縫連接，培養既掌握跨學科技術，又具有高度人文情懷的學生。對話專家表示，人工智能和數字技術在提升診斷準確性和治療效率方面具有革命性潛力，特別是在醫療資源有限的地區，可以經過遠程指導，在第一時間完成救助，提升我們國家醫療的均質化水平。同時在開發和採用數字健康技術時，必須以病人為中心，確保系統能夠適應病人一生中的需求變化。

「圓桌對話」環節，多位知名專家、企業家就數字智能時代，「科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼」話題進行交流分享。

論壇期間，清華大學發佈了「清華城市健康指數」，多名院士、專家共同發佈了「世界數字健康論壇宣言」。中德雙方也就「國際數字健康合作」等項目進行現場簽約。

科技前沿 應用創新 共謀人類數智健康未來

論壇同期，還舉辦了科技前沿、應用創新專場學術論壇。圍繞數字健康領域的前沿科學、關鍵技術、創新實踐和未來發展等問題展開了深入交流。

兩場論壇緊密銜接、深度融合，力求推動新一代信息技術改善人民健康生活，創新醫療行業發展、促進健康信息共享，加快搶抓數字健康發展的重大歷史機遇，為中國醫療健康行業數字化轉型升級提供可期的解決方案，助力推進以人類健康為目標、以數字手段為支撐的數字健康共同體形成。其中，應用創新專場學術論壇上還發佈了《健康醫療大數據創新應用》，啟動了「肝病防治適宜產品與服務徵集及試點推廣行動」、《數智健康產業白皮書》等項目。

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SOURCE Tsinghua University