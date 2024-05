2024 World Digital Health Forum: KI an der Spitze der Innovation im Gesundheitswesen

PEKING, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das von der Tsinghua-Universität und ihren Partnern veranstaltete Weltforum für digitale Gesundheit 2024 war ein Eckpfeiler des KI-Thementags des ZGC-Forums. Die Veranstaltung, die in Pekings technikbegeistertem Haidian-Distrikt stattfand, zog über 700.000 Online-Teilnehmer aus aller Welt an. Das Forum fand in Zusammenarbeit mit der Volksregierung des Bezirks Haidian, dem Chinesischen Institut für Elektronik, der Fakultät für klinische Medizin der Tsinghua-Universität und der China Association for the Promotion of Science and Technology Industrialization statt und stellte bahnbrechende Innovationen und die Förderung globaler Partnerschaften zur Verbesserung des Patientenwohls in den Vordergrund.

From left: Jiahong Dong, Dean, Tsinghua School of Clinical Medicine; Anke Diehl, Chief Transformation Officer, University Hospital Essen; Chi-Chih Yao, Dean, Tsinghua Institute for Interdisciplinary Information Sciences, 2000 Turing Award winner; Hongwei Wang, Vice President, Tsinghua University; Mustafa Shehu, President, World Federation of Engineering Organizations; Jie Qiao, EVP, Peking University; Xunming Ji, VP, Capital Medical University; Tien Y Wong, Director, Tsinghua School of Medicine.

Das Forum präsentierte eine beeindruckende Reihe von Rednern, die alle einen einzigartigen Einblick in die sich entwickelnde digitale Gesundheitslandschaft gaben. Unter ihnen befanden sich Dong Jiahong, Vorsitzender des akademischen Ausschusses der School of Clinical Medicine der Tsinghua-Universität, und Andrew Chi-Chih Yao, Dekan des Instituts für interdisziplinäre Informationswissenschaften der Tsinghua-Universität und Träger des Turing-Preises 2000. Die Reden von Mustafa Shehu, dem Präsidenten des Weltverbandes der Ingenieursorganisationen, und Martin Taylor, dem WHO-Vertreter in China, bereicherten die auf dem Forum vorgestellten Gesamtperspektiven. Die Veranstaltung, an der 19 Akademiker und 70 Dekane teilnahmen, regte zu ausführlichen Diskussionen über die Zukunft des Gesundheitswesens in einer zunehmend von KI geprägten Ära an.

Ein Höhepunkt des Forums war die Veröffentlichung des „Tsinghua Urban Health Indexv, der eine umfassende Bewertung der Gesundheitsdienste in 296 chinesischen Städten bietet und einen neuen Maßstab für Gesundheitsmetriken zur Unterstützung der staatlichen und regionalen Gesundheitsplanung setzt. Darüber hinaus wurde die „World Digital Health Forum Declaration" ratifiziert, die einen soliden Rahmen für den universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung festlegt und die Bedeutung von Zusammenarbeit, ethischen Standards und innovationsgetriebenen Veränderungen in der globalen Gesundheitspraxis unterstreicht.

Der Principal's Dialogue, ein zentraler Teil des Forums, brachte Führungskräfte führender Universitäten zusammen, um die Förderung neuer produktiver Kräfte und den Aufbau eines robusten Systems zur Förderung medizinischer Talente zu diskutieren. Auf dieser Sitzung stellte die Tsinghua-Universität ihre Pläne zur Entwicklung eines integrierten Bildungssystems vor, das Krankenhäuser, medizinische Fakultäten und Forschungseinrichtungen miteinander verbindet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Studierende zu fördern, die nicht nur zur interdisziplinären Zusammenarbeit befähigt sind, sondern auch tief in humanistischen Werten verwurzelt sind. Der Dialog befasste sich mit den transformativen Auswirkungen von KI und digitalen Technologien auf die Verbesserung der Diagnosegenauigkeit und der Wirksamkeit der Behandlung. Sie wiesen insbesondere auf das Potenzial dieser Technologien hin, medizinische Beratung in Echtzeit und aus der Ferne in Regionen mit begrenzten medizinischen Ressourcen zu ermöglichen und so eine ausgewogene Gesundheitsversorgung im ganzen Land zu verbessern. Darüber hinaus betonten die Diskussionsteilnehmer, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung und Einführung digitaler Gesundheitstechnologien einen ethischen und patientenzentrierten Ansatz zu verfolgen. Sie plädierten für dynamische Systeme, die sich an die sich verändernden Bedürfnisse der Patienten im Laufe ihres Lebens anpassen können.

Das World Digital Health Forum 2024 ermöglichte Diskussionen auf höchster Ebene und gab Impulse für künftige Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit. Es zielt darauf ab, die digitale Gesundheitsindustrie voranzubringen, digitale Technologien mit Gesundheits- und Biowissenschaften zu integrieren und neue Entwicklungen in Gesundheitsberufen zu fördern. Auf diese Weise will sie die globalen Gesundheitsergebnisse verbessern und zum kollektiven Wohlergehen von Gemeinschaften weltweit beitragen.

Medienanfragen:

Global Communication Office, Tsinghua

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2402661/Tsinghua_University.jpg