FP Markets ganha o prêmio de 'Melhor Experiência de Negociação - África' no FAME Awards 2024

SYDNEY, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A FP Markets continua a consolidar a sua posição como uma das principais forças no setor de Forex e CFDs , tendo sido recentemente premiada com a "Melhor Experiência de Negociação – África" no Prêmio Financial Achievements in Markets Excellency (FAME) deste ano. Esse conquista vem após o reconhecimento de "Melhor Corretora de CFD da África" no FAME Awards de 2023, consolidando a expansão geográfica estratégica da corretora.

FP Markets Wins ‘Best Trading Experience - Africa’ at FAME Awards

A cerimônia do FAME foi realizada no prestigiado Centro de Convenções de Sandton, em Sandton, África do Sul, após o final do primeiro dia da Finance Magnates Africa Summit (FMAS). Organizada pelo segundo ano consecutivo e com mais de 2.500 participantes, a FMAS é considerada um dos maiores encontros de fintech da região, reunindo especialistas do setor, corretores de alto nível e traders de toda a região.

A FP Markets é uma das primeiras corretoras de seu porte a entrar no cenário fintech africano, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de regulamentação e proteção ao consumidor. Para este fim, a empresa recebeu uma licença regulatória da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul em maio de 2022 e recebeu uma Licença de Corretora de Câmbio não negociável pela Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia para sua subsidiária formada localmente, a FP Markets Limited, em dezembro passado.

Quando questionado sobre o prêmio, o Diretor Geral da FP Markets na África do Sul, Nerash Pillay, comentou: "Em nome da equipe da FP Markets, gostaria de agradecer à FAME Africa por esta honra. Este prêmio exemplifica nossa abordagem centrada no cliente e ressalta nosso compromisso de atender às demandas em constante evolução dos traders africanos. Nossa equipe local se esforça ao máximo para garantir que todos os nossos clientes tenham os recursos e o suporte necessários para desfrutar de uma experiência de negociação perfeita, incluindo capacitação, execução ultrarrápida, transparência e eficiência de custos."

Fundada em 2005, a FP Markets é uma marca multirregulada que oferece aos clientes mais de 10.000 instrumentos negociáveis nas principais classes de ativos e oferece preços agregados em vários provedores de liquidez de primeira linha. Além disso, a FP Markets oferece spreads consistentemente reduzidos, execução rápida, suporte ao cliente multilíngue inigualável 24 horas por dia, 7 dias por semana e vários tipos de conta para atender a todas as estratégias e estilos de negociação.

A presença regulatória do FP Markets Group agora inclui empresas regulamentadas autorizadas pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), pela Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul, pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), pela Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia e pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB).

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora de Forex e CFDs multirregulada com mais de 19 anos de experiência no mercado.

A empresa oferece spreads de Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os traders podem escolher entre as principais plataformas de negociação online , incluindo o aplicativo móvel da FP Markets , MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress e TradingView .

O excelente atendimento ao cliente multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o 'The Highest Overall Client Satisfaction Award' ao longo de cinco anos consecutivos.

A FP Markets foi premiada como a "Melhor Corretora de Forex Global" por cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) no Global Forex Awards.

A FP Markets foi premiada como a "Melhor Corretora de Forex – Europa" e o "Melhor Programa de Parceiros Forex – Ásia" nos Global Forex Awards 2022 e 2023.

A FP Markets foi premiada como "Melhor Execução de Negociação" no Ultimate Fintech Awards 2022.

A FP Markets foi coroada "Melhor Corretora de CFD da África" no FAME Awards 2023.

FP Markets premiada como 'Melhor Execução de Negociação' e 'Corretora Mais Transparente' no Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

A presença regulatória da FP Markets inclui a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) da África do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

(SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia. A FP Markets foi premiada com o Prêmio de Melhor Preço de Execução no Brokersview Awards 2024 em Singapura.

