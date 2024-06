FP Markets remporte le prix « Meilleure expérience de trading » aux FAME Awards 2024

SYDNEY, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- FP Markets continue de consolider sa position de leader dans le secteur du Forex et des CFD , ayant récemment reçu le prix Meilleure expérience de trading - Afrique lors des Financial Achievements in Markets Excellency (FAME) Awards de cette année. Cette distinction fait suite à celle de « Meilleur courtier CFD en Afrique » obtenue lors des FAME Awards de 2023, confirmant ainsi l'expansion géographique stratégique du courtier.

FP Markets Wins ‘Best Trading Experience - Africa’ at FAME Awards 2024

La cérémonie des FAME s'est tenue au prestigieux Sandton Convention Centre de Sandton, en Afrique du Sud, à l'issue de la première journée du Finance Magnates Africa Summit (FMAS). Organisé pour la deuxième année consécutive et accueillant plus de 2500 participants, le FMAS est considéré comme l'un des plus grands rassemblements fintech de la région, réunissant des experts de l'industrie, des courtiers de premier plan et des traders de toute la région..

FP Markets est l'un des premiers courtiers de son calibre à entrer dans le paysage africain de la fintech, tout en appréciant le besoin de réglementation et de protection des consommateurs. À cette fin, la société a obtenu une licence réglementaire auprès de la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud en mai 2022 et s'est vu accorder une licence de courtier en devises étrangères sans transaction délivrée par l'Autorité des marchés de capitaux (CMA) du Kenya pour sa filiale locale, FP Markets Limited en décembre dernier.

Interrogé à propos de ce prix, le directeur national de FP Markets en Afrique du Sud, Nerash Pillay, a déclaré : « Au nom de l'équipe de FP Markets, je tiens à remercier FAME Africa pour cet honneur. Ce prix illustre notre approche centrée sur le client et souligne notre engagement à répondre aux exigences en constante évolution des traders africains. Notre équipe locale ne ménage aucun effort pour s'assurer que tous nos clients disposent des ressources et du soutien nécessaires pour bénéficier d'une expérience de trading sans faille, notamment en termes de formation, d'exécution ultra-rapide, de transparence et d'efficacité des coûts. »

Fondée en 2005, FP Markets est une marque multiréglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés à travers plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads constamment serrés, une exécution rapide, un support client multilingue disponible 24h/24 et 7j/7, et divers types de comptes adaptés à toutes les stratégies et tous les styles de trading.

La présence règlementaire du FP Markets Group comprend désormais des sociétés réglementées autorisées par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya et la Securities Commission of the Bahamas (SCB).

TLes traders peuvent choisir parmi les principales plateformes de trading en ligne puissantes, y compris l' application mobile , MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress et TradingView de FP Markets.

Le service client multilingue exceptionnel de la société, disponible 24h/24 et 7j/7, a été reconnu par Investment Trends qui lui a décerné le « Highest Overall Client Satisfaction Award » (en français, le « Prix de la meilleure satisfaction générale des clients ») pendant cinq années consécutives.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, rendez-vous sur le site https://www.fpmarkets.com/