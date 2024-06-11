FP Markets 在 FAME Awards 2024 中榮獲「非洲最佳交易體驗獎」

FP Markets 是首批進入非洲金融科技領域的經紀商之一，深知監管和消費者保護的重要性。為此，該公司於 2022 年 5 月獲得南非金融部門行為管理局 (FSCA) 頒發的監管許可證，並於去年 12 月為其當地子公司 FP Markets Limited 取得肯尼亞資本市場管理局 (CMA) 核發的非交易外匯經紀商許可證。

當被問及獲獎心情時，FP Markets 南非地區經理 Nerash Pillay 表示：「我謹代表 FP Markets 團隊感謝 FAME Africa 授予我們這項榮譽。該獎項體現了我們以客戶為中心的理念，同時彰顯了我們致力於滿足非洲交易者不斷變化的需求的承諾。我們的本地團隊竭盡全力確保所有客戶都能獲得所需的資源及支援，並享受無縫交易體驗，包括教育、超快速執行、透明度和成本效益。」

FP Markets 成立於 2005 年，是一個受多方監管的品牌，為客戶提供超過 10,000 種主要資產類別的可交易工具，結合多家頂級流動性提供商的綜合定價。另外，FP Markets 還提供一貫的低點差、迅速執行、卓越的 7 天 24 小時全天候多語言客戶支援，以及各種賬戶類型，以滿足不同的交易策略和風格。

FP Markets Group 現時的監管佈局包括經澳洲證券投資委員會 (ASIC)、南非金融行為監管局 (FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、肯尼亞資本市場管理局 (CMA) 及巴哈馬證券委員會 (SCB) 認可的受監管公司。

編輯須知

FP Markets 簡介：

FP Markets 是一家受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。

該公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。

有各種先進強大的線上交易平台中供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView。

該公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶支援服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「The Highest Overall Client Satisfaction Award」。

FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中被評為「全球外匯高性價比經紀商」。

FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」。

FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards 2022 中被授予「最佳交易執行」獎。

FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。

FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中被授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。

FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (ASIC)、南非金融行為監管局 (FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、巴哈馬證券委員會 (SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (CMA)。

FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中被授予「最佳價格交易執行」獎。

有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/

SOURCE FP MARKETS