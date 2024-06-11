FP Markets 在 FAME Awards 2024 中榮獲「非洲最佳交易體驗獎」

新聞提供者

FP MARKETS

11 6月, 2024, 12:50 CST

悉尼2024年6月11日 /美通社/ -- FP Markets 在今年的金融市場卓越成就獎 (FAME) 評選中榮獲「非洲最佳交易體驗獎」，繼續鞏固其作為外匯差價合約行業領導者的地位。此前，該公司榮獲 2023 FAME Awards「非洲最佳差價合約經紀商」，此次獲獎鞏固了其策略性地域擴張的成果。

FAME 頒獎典禮於金融巨頭非洲高峰會 (FMAS) 第一天結束後，在南非桑頓地區著名的桑頓會議中心舉行。FMAS 高峰會已連續舉辦兩年，有超過 2500 名與會者參與，被認為是該地區最大的金融科技盛會之一，匯聚了來自該地區的行業專家、頂級經紀人及交易員。

FP Markets Wins ‘Best Trading Experience - Africa’ at FAME Awards 2024
FP Markets Wins ‘Best Trading Experience - Africa’ at FAME Awards 2024

FP Markets 是首批進入非洲金融科技領域的經紀商之一，深知監管和消費者保護的重要性。為此，該公司於 2022 年 5 月獲得南非金融部門行為管理局 (FSCA) 頒發的監管許可證，並於去年 12 月為其當地子公司 FP Markets Limited 取得肯尼亞資本市場管理局 (CMA) 核發的非交易外匯經紀商許可證。 

當被問及獲獎心情時，FP Markets 南非地區經理 Nerash Pillay 表示：「我謹代表 FP Markets 團隊感謝 FAME Africa 授予我們這項榮譽。該獎項體現了我們以客戶為中心的理念，同時彰顯了我們致力於滿足非洲交易者不斷變化的需求的承諾。我們的本地團隊竭盡全力確保所有客戶都能獲得所需的資源及支援，並享受無縫交易體驗，包括教育、超快速執行、透明度和成本效益。」

FP Markets 成立於 2005 年，是一個受多方監管的品牌，為客戶提供超過 10,000 種主要資產類別的可交易工具，結合多家頂級流動性提供商的綜合定價。另外，FP Markets 還提供一貫的低點差、迅速執行、卓越的 7 天 24 小時全天候多語言客戶支援，以及各種賬戶類型，以滿足不同的交易策略和風格。

FP Markets Group 現時的監管佈局包括經澳洲證券投資委員會 (ASIC)、南非金融行為監管局 (FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、肯尼亞資本市場管理局 (CMA) 及巴哈馬證券委員會 (SCB) 認可的受監管公司。

編輯須知

FP Markets 簡介：

  • FP Markets 是一家受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。
  • 該公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。
  • 有各種先進強大的線上交易平台中供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式MetaTrader 4MetaTrader 5WebTradercTraderIress TradingView
  • 該公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶支援服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「The Highest Overall Client Satisfaction Award」。
  • FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中被評為「全球外匯高性價比經紀商」。
  • FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」。
  • FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards 2022 中被授予「最佳交易執行」獎。
  • FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。
  • FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中被授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。
  • FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (ASIC)、南非金融行為監管局 (FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、巴哈馬證券委員會 (SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (CMA)。
  • FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中被授予「最佳價格交易執行」獎。

有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/

SOURCE FP MARKETS

來自同一來源

FP Markets 降低主要資產類別的點差

FP Markets 降低主要資產類別的點差

為了應付投資者對更具成本效益的交易解決方案日益增加的需求，全球多元資產外匯 (Forex)和差價合約 (CFD) 經紀商 FP Markets 進一步降低其各種交易工具的點差。 FP Markets 風險主管 Christodoulos Psomas...
FP Markets 擴闊大宗商品供應範疇，新增布倫特原油、棉花和糖期货

FP Markets 擴闊大宗商品供應範疇，新增布倫特原油、棉花和糖期货

為滿足愈來愈多的客戶對大宗商品市場保持靈活的要求，以及兌現提供全方位交易方案的承諾， FP Markets 宣佈擴闊其大宗商品範疇。此舉令 FP Markets 的交易者和投資者不僅可以把握大宗商品市場的新機會，更擴闊了其選擇，繼而實現投資組合的多元化。 在補充了現有的差價合約產品後，FP...

探索

Image1

銀行與金融服務

Image1

金融科技

Image1

金融科技

Image1

電腦與電子產品