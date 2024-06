FP Markets ausgezeichnet als „Bestes Trading-Erlebnis - Afrika" bei den FAME Awards 2024

SYDNEY, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- FP Markets festigt weiterhin seine Position als führende Kraft in der Forex- und CFD- Branche, nachdem es kürzlich bei den diesjährigen Financial Achievements in Markets Excellency (FAME) Awards als „Bestes Trading-Erlebnis – Afrika" (Best Trading Experience – Africa) ausgezeichnet wurde. Dies folgt auf die Auszeichnung „Bester CFD-Broker in Afrika" bei den FAME Awards 2023, die die strategische geografische Expansion des Brokers untermauert.

FP Markets Wins ‘Best Trading Experience - Africa’ at FAME Awards 2024

Die FAME-Zeremonie fand im prestigeträchtigen Sandton Convention Centre in Sandton, Südafrika, im Anschluss an den ersten Tag des Finance Magnates Africa Summit (FMAS) statt. Die FMAS, die im zweiten Jahr in Folge organisiert wird, gilt mit über 2500 Teilnehmern als eine der größten Fintech-Veranstaltungen in der Region und bringt Branchenexperten, hochrangige Broker und Händler aus der gesamten Region zusammen.

FP Markets ist einer der ersten Broker seines Kalibers, der in die afrikanische Fintech-Landschaft eintritt und gleichzeitig die Notwendigkeit von Regulierung und Verbraucherschutz anerkennt. Zu diesem Zweck erhielt das Unternehmen im Mai 2022 von der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority (FSCA) eine aufsichtsrechtliche Lizenz und im Dezember letzten Jahres von der kenianischen Capital Markets Authority (CMA) für seine vor Ort gegründete Tochtergesellschaft FP Markets Limited eine Lizenz für nicht handelnde Devisenmakler.

Der Landesmanager von FP Markets, Nerash Pillay, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Im Namen des Teams von FP Markets möchte ich FAME Africa für diese Auszeichnung danken. Diese Auszeichnung ist ein Beispiel für unseren kundenorientierten Ansatz und unterstreicht unser Engagement, die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der afrikanischen Trader zu erfüllen. Unser Team vor Ort setzt sich dafür ein, dass alle unsere Kunden die Ressourcen und die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um reibungsloses Trading zu erleben, einschließlich Training, ultraschneller Ausführung, Transparenz und Kosteneffizienz.

FP Markets wurde 2005 gegründet. Es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bietet FP Markets gleichbleibend enge Spreads , schnelle Ausführung, unübertroffenen mehrsprachigen Kundensupport rund um die Uhr und verschiedene Kontotypen für alle Handelsstrategien und -stile.

Die regulatorische Präsenz der FP Markets Group umfasst nun regulierte Unternehmen, die von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, der Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), der Capital Markets Authority (CMA) von Kenia und der Securities Commission of the Bahamas (SCB) zugelassen sind.

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips an.

Trader können aus den führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter die mobile App von FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress und TradingView .

wählen, darunter die von FP Markets, , , , , und . Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem „Award für höchste Kundenzufriedenheit insgesamt" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als „Bester globaler Forex Value Broker" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 und 2023 als „Bester Forex Broker – Europa" und als „Bestes Forex Partnersprogramm – Asien" ausgezeichnet.

FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Beste Trade-Ausführung" erhalten.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 zum „Besten CFD Broker in Afrika" gekürt.

FP Markets erhielt die Auszeichnungen „Beste Trade-Ausführung" und „Transparentester Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius , die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

, die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia. FP Markets wurde bei den Brokersview Awards 2024 Singapur mit dem Award für die beste Preisausführung (Best Price Execution Award) ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.

