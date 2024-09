FP Markets ganha três prêmios no Global Forex Awards

SYDNEY, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Após o recente sucesso no Finance Magnates Pacific Summit, na Austrália, no início deste mês, a corretora multiativos Forex e CFD , FP Markets , recebeu três cobiçados Global Forex Awards em uma cerimônia realizada em La Caleta, em Limassol, na quinta-feira, 12 de setembro. A FP Markets foi eleita a 'Melhor Corretora de Valor - Global' pela sexta vez consecutiva, a 'Melhor Corretora - Europa' pela terceira vez consecutiva e o 'Programa de Melhores Parceiros - Ásia'.

FP Markets Wins Treble at The Global Forex Awards

De acordo com os organizadores Holiston Media, com sede em Londres, o Global Forex Awards 'celebra as corretoras na vanguarda da tecnologia de ponta, negociação de baixo custo, ferramentas abrangentes de pesquisa de mercado, programas educacionais avançados e atendimento ao cliente de classe mundial'. Os vencedores do 'maior Forex Retail Awards do mundo' foram determinados por meio de um processo de votação pública, tornando os troféus ainda mais importantes para as marcas de varejo Forex que buscam consolidar sua posição e reputação no mercado.

Quando perguntado sobre a mais recente conquista da empresa, o CEO da FP Markets, Craig Allison, expressou sua gratidão e comentou: "Ganhar três Global Forex Awards é outra grande conquista para a equipe da FP Markets e nos diferencia da nossa concorrência. Ser reconhecida como uma corretora que oferece soluções de trading inovadoras e econômicas para traders e parceiros, mantendo os mais altos padrões regulatórios, é uma prova de nosso trabalho árduo e espírito como empresa. Esses prêmios exemplificam nossa credibilidade quando se trata de novos clientes em potencial e demonstram por que nossos traders e parceiros preferem investir conosco."

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora de Forex e CFD multirregulada com mais de 19 anos de experiência no setor.

A empresa oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os traders podem escolher entre as principais plataformas de trading online , incluindo o aplicativo para celulares da FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress e TradingView .

, incluindo o da FP Markets, , , , , e . O excelente atendimento ao cliente multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o 'The Highest Overall Client Satisfaction Award' ao longo de cinco anos consecutivos.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Corretora Global de Forex' por cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) no prêmio Global Forex Awards.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Corretora de Forex – Europa' e o 'Melhor Programa de Parceiros Forex – Ásia' no Global Forex Awards 2022 e 2023.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Execução de Negociação', 'Corretora Mais Confiável' e 'Melhor Execução de Negociação' no Ultimate Fintech Awards em 2022 e 2023, respectivamente.

A FP Markets foi coroada 'Melhor Corretora de CFD da África' no FAME Awards 2023.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Execução de Negociação' e 'Corretora Mais Transparente' no Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

A FP Markets recebeu o 'Prêmio de Melhor Preço de Execução' no Brokersview Awards 2024 em Singapura.

A FP Markets foi premiada com a 'Melhor Experiência de Negociação - África' no FAME Awards 2024.

A FP Markets foi premiada como 'Corretora Mais Transparente' e 'Melhores Condições de Negociação' no Global Ultimate Fintech Awards 2024.

A FP Markets foi premiada como 'Melhor Spreads Forex APAC' e 'Melhor Experiência de Negociação APAC' no Finance Magnates Pacific Summit de 2024.

A presença regulatória da FP Markets inclui a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) da África do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

Para obter mais informações sobre a ampla gama de produtos e serviços da FP Markets, visite https://www.fpmarkets.com/ .

