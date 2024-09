FP Markets remporte trois fois les Global Forex Awards

SYDNEY, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Suite à son récent succès lors du Finance Magnates Pacific Summit en Australie au début du mois, le courtier Forex et CFD multi-actifs FP Marketss'est vu décerner trois Global Forex Awards très convoités lors d'une cérémonie qui s'est tenue à The Cove à Limassol le jeudi 12 septembre. FP Markets a été élu « Meilleur courtier mondial » pour la sixième fois consécutive, « Meilleur courtier - Europe » pour la troisième fois consécutive, et « Meilleur programme de partenariat - Asie ».

FP Markets Wins Treble at The Global Forex Awards

Selon les organisateurs, Holiston Media, basé à Londres, les Global Forex Awards « récompensent les courtiers qui sont à la pointe de la technologie, du trading à bas prix, des outils d'étude de marché complets, des programmes de formation avancés et d'un service client de première classe ». Les gagnants des « World's Leading Forex Retailer Awards » ont été déterminés par un processus de vote public, ce qui rend les trophées d'autant plus importants pour les marques de commerce de détail du Forex qui cherchent à consolider leur position sur le marché et leur réputation.

Interrogé sur la dernière réalisation de la société, Craig Allison, PDG de FP Markets, a exprimé sa gratitude et a commenté : « Remporter trois Global Forex Awards est une autre grande réussite pour l'équipe de FP Markets et nous différencie de nos concurrents. Le fait d'être reconnu comme un courtier qui offre des solutions de trading innovantes et rentables aux traders et aux partenaires, tout en respectant les normes réglementaires les plus élevées, témoigne de notre travail acharné et de notre éthique en tant que société. Des récompenses telles que celles-ci illustrent notre crédibilité auprès de nouveaux clients potentiels et démontrent également pourquoi nos traders et partenaires actuels choisissent d'investir avec nous.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience dans l'industrie.

La société propose des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi de puissantes plateformes de trading en ligne , y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader, cTrader , Iress et TradingView.

, y compris l'application FP Markets, , Le service clientèle multilingue de la société, disponible 24/7, a été reconnu par Investment Trends, qui lui a décerné le prix de la Plus haute satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets a reçu le prix du Meilleur courtier mondial de valeurs Forex pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du Meilleur courtier Forex - Europe et du Meilleur programme de partenaires Forex - Asie lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

et du Meilleur programme de partenaires Forex - Asie lors des Global Forex Awards 2023. FP Markets a reçu les prix « Best Trade Execution », « Most Trusted Broker » et « Best Trade Execution » lors des Ultimate Fintech Awards en 2022 et 2023, respectivement.

2023, respectivement. FP Markets a été couronné « Meilleur courtier CFD - Afrique » lors des 2023 FAME Awards.

FP Markets a été récompensé par les prix de la « Best Trade Execution » « Most Transparent Broker » lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

FP Markets a reçu le prix de la « Best Price Execution » lors des Brokersview Awards 2024, à Singapour.

FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading - Afrique » lors des FAME Awards 2024.

FP Markets a reçu le prix du « courtier le plus transparent » et des « meilleures conditions de trading » lors des Global Ultimate Fintech Awards 2024.

FP Markets a reçu les prix « Best Forex Spreads APAC » et « Best Trading Experience APAC » lors du Finance Magnates Pacific Summit 2024.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya .

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits et services de FP Markets, visitez le site https://www.fpmarkets.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2507331/FP_MARKETS.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg