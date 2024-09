FP Markets gewinnt Triple bei den Global Forex Awards

SYDNEY, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Nach dem jüngsten Erfolg auf dem Finance Magnates Pacific Summit in Australien Anfang dieses Monats wurde der Multi-Asset Forex und CFD Broker „FP Markets" bei einer Zeremonie im La Caleta in Limassol am Donnerstag, den 12. September, mit drei begehrten Global Forex Awards ausgezeichnet. FP Markets wurde zum sechsten Mal in Folge zum „Best Value Broker - Global", zum dritten Mal in Folge zum „Best Broker - Europe" und zum „Best Partners Programme - Asia" gewählt.

FP Markets Wins Treble at The Global Forex Awards

Nach Angaben des in London ansässigen Veranstalters Holiston Media werden mit den Global Forex Awards „die Broker gewürdigt, die in Sachen Spitzentechnologie, kostengünstiger Handel, umfassende Marktanalysetools, fortschrittliche Bildungsprogramme und erstklassiger Kundenservice führend sind". Die Gewinner der „weltgrößten Forex Retail Awards" wurden durch ein öffentliches Abstimmungsverfahren ermittelt, was die Trophäen für Forex Retail-Marken, die ihre Marktposition und ihren Ruf festigen wollen, umso wichtiger macht.

Auf die Frage nach dem jüngsten Erfolg des Unternehmens brachte Craig Allison, CEO von FP Markets, seine Dankbarkeit zum Ausdruck und kommentierte: „Der Gewinn von drei Global Forex Awards ist ein weiterer großer Erfolg für das Team von FP Markets und hebt uns vom Wettbewerb ab. Die Anerkennung als Broker, der Händlern und Partnern gleichermaßen innovative und kosteneffiziente Handelslösungen anbietet und dabei die höchsten regulatorischen Standards einhält, ist ein Beweis für unsere harte Arbeit und unseren Anspruch als Unternehmen. Solche Auszeichnungen verdeutlichen unsere Glaubwürdigkeit bei potenziellen Neukunden und zeigen auch, warum unsere bestehenden Händler und Partner bei uns investieren."

Hinweise für die Redaktion

Informationen zu FP Markets:

• FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.

• Das Unternehmen bietet überaus wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips.

• Trader können aus führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter die mobile App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress und TradingView.

• Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem „Award für höchste Kundenzufriedenheit insgesamt" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als „Bester globaler Forex Value Broker" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 und 2023 als „Bester Forex Broker – Europa" und als „Bestes Forex Partnerprogramm – Asien" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde bei den Ultimate Fintech Awards 2022 und 2023 als „Beste Trade-Ausführung" bzw. „Vertrauenswürdigster Broker" und „Beste Trade-Ausführung" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 zum „Besten CFD-Broker – Afrika" gekürt.

• FP Markets erhielt die Auszeichnungen „Beste Trade-Ausführung" und „Transparentester Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

• FP Markets wurde bei den Brokersview Awards 2024 in Singapur als „Beste Preis-Ausführung" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde bei den FAME Awards 2024 als „Beste Trade-Erfahrung – Afrika" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde bei den Global Ultimate Fintech Awards 2024 in den Kategorien „Most Transparent Broker" und „Best Trading Conditions" ausgezeichnet.

• FP Markets wurde auf dem Finance Magnates Pacific Summit 2024 in den Katagorien „Best Forex Spreads APAC" und „Best Trading Experience APAC" ausgezeichnet.

• Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

