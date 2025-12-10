Frontline Performance Group lança o CheckMax com IA Insights para maximizar os lucros de A&B

Maiores lucros, melhor serviço: o CheckMax enfrenta os principais desafios dos restaurantes

ORLANDO, Flórida, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Frontline Performance Group (FPG), líder global em geração de receita incremental, lançou o CheckMax, um software de aprimoramento de desempenho com insights baseados em IA, para maximizar as médias de verificação, com potencial para duplicar os lucros do restaurante.

Geoffrey Toffetti, CEO, Frontline Performance Group Paul McLoughlin, President - International, Frontline Performance Group

Desenvolvido em parceria com três marcas globais de hotéis e os principais grupos de gestão e propriedade nos EUA, Caribe e Europa, o CheckMax transforma os servidores de meros atendentes de pedidos em geradores de receita. Ao instalar um programa de vendas baseado em serviços e fornecer treinamento orientado por IA, a solução capacita a equipe a recomendar consistentemente itens de maior margem e oferecer um serviço excepcional.

O CheckMax ajuda a aumentar a receita por hóspede em 5% - 15%, potencialmente dobrando os resultados, ensinando técnicas de vendas sugestivas, utilizando análises automatizadas para identificar tendências, prever o desempenho e promover a consistência entre as equipes. O FPG está introduzindo uma métrica proprietária para medir a qualidade das vendas nos níveis de servidor e ponto de venda, oferecendo insights e benchmarks claros em todo o portfólio.

Geoffrey Toffetti, CEO do FPG, disse: "Por 30 anos, o FPG fez parcerias com marcas de hotéis e aluguel de carros para maximizar a receita. Estamos trazendo essa mesma experiência para restaurantes - abordando uma grande lacuna no treinamento estruturado de vendas e serviços. Os garçons raramente são ensinados a vender, influenciar ou aliviar a frustração; eles aprendem o cardápio, mas não a mentalidade do hóspede. O CheckMax muda isso."

"As tarifas dos quartos estão diminuindo e a inflação está restringindo os gastos. A oportunidade mais confiável é maximizar a receita dos hóspedes que você já tem. Com o CheckMax e nosso programa de recepção, estamos perfeitamente alinhados para liderar o setor na condução do TRevPAR."

Sloan Dean, ex-CEO da Remington e apresentadora de podcast Not Done, acrescentou: "Quando eu estava na Remington, trouxe a solução de recepção do FPG para todos os hotéis. Suas capacidades em termos de alimentos e bebidas não são apenas incríveis, mas também atraentes e verdadeiramente inovadoras."

"Quando os servidores recomendam e personalizam de forma autêntica, eles melhoram as experiências dos hóspedes. Um serviço confiante e personalizado - como sugerir a combinação perfeita de bebidas - eleva os padrões de hospitalidade e captura receitas que, de outra forma, seriam deixadas na mesa ", disse Paul McLoughlin, Presidente - Internacional, FPG.

O CheckMax combina e-learning e treinamento em vídeo com acompanhamento de metas em tempo real, alimentado pela plataforma de software IN-Gauge do FPG. Os servidores definem metas de receita, monitoram o progresso das vendas e obtêm reconhecimento por meio de uma tabela de classificação que mostra as principais métricas, como receita média por hóspede e potencial de ganhos.

O CheckMax se integra com Oracle Micros Simphony, Toast, Square e Infrasys com TouchBistro, Upserve e outras integrações virão em breve. Ao investir minutos diariamente, os gerentes podem capacitar os servidores para aumentar a receita, a satisfação dos hóspedes e o desempenho dentro de um trimestre. Entre na lista de espera.

Sobre o FPG

O FPG permite que as empresas de hospitalidade maximizem a receita incremental, melhorem o atendimento ao cliente e aumentem o envolvimento dos funcionários por meio do IN-Gauge, seu software de aprimoramento de desempenho. Ao combinar tecnologia avançada com treinamento de serviço em primeiro lugar, o FPG capacita os funcionários da linha de frente a impulsionar o crescimento da receita. Com presença em mais de 2.500 hotéis em 120 países, o FPG é um parceiro confiável para empresas que buscam otimizar a lucratividade e a satisfação dos hóspedes.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2841448/Paul_McLoughlin_President.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2841449/Geoffrey_Toffetti.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2841447/CheckMax_Logo.jpg

FONTE Frontline Performance Group