Frontline Performance Group 推出 CheckMax，結合 AI 洞察力最大化餐飲利潤

透過傳授推銷技巧及利用自動化數據分析趨勢，CheckMax 能預測業績表現並確保團隊服務標準統一，助人均消費增長 5% 至 15%，有望令整體盈利倍增。FPG 正引入一項專有指標，用於衡量侍應個人及分店層面的銷售質素，提供清晰的整體業務洞察與基準。

FPG 行政總裁 Geoffrey Toffetti 表示：「30 年來，FPG 一直與酒店及汽車租賃品牌合作，致力實現收益最大化。現在，我們將這項專業知識引入餐飲業，填補結構化銷售與服務培訓的重大缺口。侍應鮮少學習如何銷售、發揮影響力或緩解客人不滿；他們熟讀餐牌，卻不了解顧客心理。CheckMax 將改變這一現狀。」

「隨著房價回落及通脹導致消費力下降，從現有顧客身上挖掘最大收益才是最穩健的策略。憑藉 CheckMax 及我們的前台方案，我們完全有能力帶領業界提升 TRevPAR 表現。」

前 Remington 行政總裁兼《Not Done》播客主持人 Sloan Dean 補充道：「我在 Remington 任職期間，將 FPG 的前台解決方案引入到每一家酒店。其餐飲業務能力不但令人驚艷，更具備強大的吸引力與真正的創新精神。」

FPG 國際總裁 Paul McLoughlin 指出：「真誠的個人化推薦能優化顧客體驗。自信和貼心服務（如推薦絕佳的餐酒搭配）不僅提升了款待標準，更能成功捕捉那些往往被白白錯失的收入。」

CheckMax 結合了電子學習與精簡的短片培訓，並透過 FPG 專有的 IN-Gauge 軟件平台進行實時目標追蹤。侍應可設定收入目標、監控銷售進度，並透過顯示人均收入及潛在收益等關鍵指標的排行榜獲得認可。

CheckMax 目前支援與 Oracle Micros Simphony、Toast、Square 和 Infrasys 整合，並即將支援 TouchBistro、Upserve 及其他系統。餐廳經理層每日僅需花幾分鐘時間，即可協助員工在一個季度內推動營收增長，並改善顧客滿意度及表現。立即登記輪候。

關於 FPG

FPG 透過其績效提升軟件 IN-Gauge，協助酒店服務業最大化增量收入、提升客戶服務及增加員工敬業度。透過結合先進科技與服務至上的培訓，FPG 協助前線員工推動收入增長。FPG 的業務遍及 120 個國家的 2,500 多家酒店，是企業優化盈利能力及客人滿意度的可靠合作夥伴。

