Frontline Performance Group 推出 CheckMax，結合 AI 洞察力最大化餐飲利潤

新聞提供者

Frontline Performance Group

10 12月, 2025, 12:56 CST

提升盈利與服務質素：CheckMax 直擊餐飲營運核心難題

佛羅里達州奧蘭多2025年12月10日 /美通社/ -- 全球增量收益領導者 Frontline Performance Group (FPG) 宣佈推出 CheckMax，這是一款具備 AI 智能洞察功能的績效提升軟件，旨在最大化平均賬單金額，有望令餐廳利潤倍增。 

CheckMax 是與三大全球酒店品牌，以及遍布美國、加勒比海和歐洲的領先管理及業主集團合作開發，旨在將侍應從被動接單變為主要的創收來源。藉著建立服務型銷售模式及 AI 提供智能輔導，該解決方案協助員工持續推介高毛利產品，同時維持優質服務水平。 

Frontline Performance Group 國際部總裁 Paul McLoughlin
Frontline Performance Group 國際部總裁 Paul McLoughlin
Frontline Performance Group 行政總裁 Geoffrey Toffetti
Frontline Performance Group 行政總裁 Geoffrey Toffetti
Frontline Performance Group 國際部總裁 Paul McLoughlin Frontline Performance Group 行政總裁 Geoffrey Toffetti

透過傳授推銷技巧及利用自動化數據分析趨勢，CheckMax 能預測業績表現並確保團隊服務標準統一，助人均消費增長 5% 至 15%，有望令整體盈利倍增。FPG 正引入一項專有指標，用於衡量侍應個人及分店層面的銷售質素，提供清晰的整體業務洞察與基準。 

FPG 行政總裁 Geoffrey Toffetti 表示：「30 年來，FPG 一直與酒店及汽車租賃品牌合作，致力實現收益最大化。現在，我們將這項專業知識引入餐飲業，填補結構化銷售與服務培訓的重大缺口。侍應鮮少學習如何銷售、發揮影響力或緩解客人不滿；他們熟讀餐牌，卻不了解顧客心理。CheckMax 將改變這一現狀。」

「隨著房價回落及通脹導致消費力下降，從現有顧客身上挖掘最大收益才是最穩健的策略。憑藉 CheckMax 及我們的前台方案，我們完全有能力帶領業界提升 TRevPAR 表現。」

前 Remington 行政總裁兼《Not Done》播客主持人 Sloan Dean 補充道：「我在 Remington 任職期間，將 FPG 的前台解決方案引入到每一家酒店。其餐飲業務能力不但令人驚艷，更具備強大的吸引力與真正的創新精神。」

FPG 國際總裁 Paul McLoughlin 指出：「真誠的個人化推薦能優化顧客體驗。自信和貼心服務（如推薦絕佳的餐酒搭配）不僅提升了款待標準，更能成功捕捉那些往往被白白錯失的收入。」 

CheckMax 結合了電子學習與精簡的短片培訓，並透過 FPG 專有的 IN-Gauge 軟件平台進行實時目標追蹤。侍應可設定收入目標、監控銷售進度，並透過顯示人均收入及潛在收益等關鍵指標的排行榜獲得認可。 

CheckMax 目前支援與 Oracle Micros Simphony、Toast、Square 和 Infrasys 整合，並即將支援 TouchBistro、Upserve 及其他系統。餐廳經理層每日僅需花幾分鐘時間，即可協助員工在一個季度內推動營收增長，並改善顧客滿意度及表現。立即登記輪候

關於 FPG

FPG 透過其績效提升軟件 IN-Gauge，協助酒店服務業最大化增量收入、提升客戶服務及增加員工敬業度。透過結合先進科技與服務至上的培訓，FPG 協助前線員工推動收入增長。FPG 的業務遍及 120 個國家的 2,500 多家酒店，是企業優化盈利能力及客人滿意度的可靠合作夥伴。

SOURCE Frontline Performance Group