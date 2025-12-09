Frontline Performance Group lance CheckMax intégrant l'IA pour maximiser les profits en restauration et en hôtellerie

Des profits plus importants, un meilleur service : CheckMax s'attaque aux principaux défis des restaurants

ORLANDO, Floride, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Frontline Performance Group (FPG), le leader mondial en matière de croissance des revenus, a lancé CheckMax, un logiciel d'amélioration des performances doté d'une intelligence artificielle, pour maximiser la moyenne des additions, doublant ainsi potentiellement les profits des restaurants.

Geoffrey Toffetti, CEO, Frontline Performance Group Paul McLoughlin, President - International, Frontline Performance Group

Développé en partenariat avec trois marques hôtelières mondiales et des groupes de gestion et de propriété de premier plan aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Europe, CheckMax transforme les serveurs de preneurs de commandes en catalyseurs de revenus. En installant un programme de vente basé sur le service et en fournissant un coaching piloté par l'IA, la solution permet au personnel de recommander systématiquement des articles à plus forte marge et de fournir un service exceptionnel.

CheckMax permet d'augmenter le revenu par client de 5 à 15 %, voire de doubler le résultat net, en enseignant des techniques de vente suggestive et en utilisant des analyses automatisées pour identifier les tendances, prédire les performances et assurer la cohérence entre les équipes. FPG introduit un indicateur exclusif pour mesurer la qualité des ventes au niveau des serveurs et des points de vente, ce qui permet d'obtenir une vision globale et des repères clairs pour l'ensemble du portefeuille.

Geoffrey Toffetti, PDG de FPG, a déclaré : « Depuis 30 ans, FPG travaille en partenariat avec les marques d'hôtels et de location de voitures pour maximiser leurs revenus. Nous apportons cette même expertise aux restaurants, comblant ainsi une lacune majeure dans la formation structurée à la vente et au service. Les serveurs apprennent rarement à vendre, à influencer ou à apaiser les frustrations ; ils connaissent le menu mais pas l'état d'esprit des clients. CheckMax change la donne ».

« Les prix des chambres sont en baisse et l'inflation réduit les dépenses. L'opportunité la plus fiable est de maximiser les revenus provenant des clients que vous avez déjà. Avec CheckMax et notre programme de réception, nous sommes parfaitement alignés pour être à la pointe du secteur en matière de TRevPAR ».

Sloan Dean, ancien PDG de Remington et animateur du podcast Not Done, a ajouté : « Lorsque j'étais chez Remington, j'ai introduit la solution de réception de FPG dans chaque hôtel. Leurs capacités en matière de boissons et de boissons alcoolisées sont non seulement étonnantes, mais aussi convaincantes et véritablement innovantes ».

« Lorsque les serveurs recommandent et personnalisent de manière authentique, ils améliorent l'expérience des clients. Un service sûr et personnalisé, comme suggérer l'accord parfait entre mets et vin, relève les normes de l'hôtellerie et capte des revenus qui seraient autrement laissés sur la table », a déclaré Paul McLoughlin, président - International, FPG.

CheckMax combine l'apprentissage en ligne et la formation par courtes vidéos avec le suivi des objectifs en temps réel grâce à la plateforme logicielle IN-Gauge de FPG. Les serveurs fixent des objectifs de chiffre d'affaires, suivent l'évolution des ventes et gagnent en reconnaissance grâce à un tableau de classement affichant des indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires moyen par client et le potentiel de revenus.

CheckMax s'intègre avec Oracle Micros Simphony, Toast, Square et Infrasys. TouchBistro, Upserve et d'autres intégrations seront bientôt disponibles. En investissant quelques minutes par jour, les responsables peuvent donner aux serveurs les moyens d'augmenter les recettes, la satisfaction des clients et les performances en l'espace d'un trimestre. Rejoignez la liste d'attente.

À propos de FPG

FPG permet aux entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration de maximiser leur chiffre d'affaires, d'améliorer le service clientèle et d'accroître l'engagement des employés grâce à IN-Gauge, son logiciel d'amélioration des performances. En associant une technologie de pointe à une formation axée sur le service, FPG donne aux employés de première ligne les moyens de stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Présent dans plus de 2 500 hôtels dans 120 pays, FPG est un partenaire de confiance pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur rentabilité et la satisfaction de leurs clients.

