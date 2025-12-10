Frontline Performance Group lanza CheckMax con información de IA para maximizar los beneficios del sector de alimentos y bebidas

Mayores beneficios, mejor servicio: CheckMax aborda los principales desafíos de los restaurantes

ORLANDO, Florida, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Frontline Performance Group (FPG), líder mundial en la generación de ingresos incrementales, ha lanzado CheckMax, un software de mejora del rendimiento con información basada en IA, para maximizar los promedios de facturación y duplicar potencialmente los beneficios de los restaurantes.

Geoffrey Toffetti, CEO, Frontline Performance Group Paul McLoughlin, President - International, Frontline Performance Group

CheckMax, desarrollado en colaboración con tres cadenas hoteleras internacionales y los principales grupos de gestión y propiedad de Estados Unidos, el Caribe y Europa, transforma a los camareros de simples tomadores de pedidos en generadores de ingresos. Al instalar un programa de ventas basado en el servicio y ofrecer capacitación impulsada por IA, la solución permite al personal recomendar de forma sistemática artículos con un margen más alto y brindar un servicio excepcional.

CheckMax ayuda a aumentar los ingresos por cliente entre un 5 % y un 15 %, lo que podría duplicar las ganancias netas, mediante la enseñanza de técnicas de venta sugestiva, el uso de análisis automatizados para identificar tendencias, predecir el rendimiento e impulsar la uniformidad entre los equipos. FPG está introduciendo una métrica patentada para medir la calidad de las ventas tanto a nivel de servidor como de punto de venta, lo que ofrece información y puntos de referencia claros para toda la cartera.

Geoffrey Toffetti, director ejecutivo de FPG, comentó: "Durante 30 años, FPG ha colaborado con marcas de hoteles y de alquiler de automóviles para maximizar los ingresos. Estamos llevando esa misma experiencia a los restaurantes para abordar una brecha importante en la capacitación estructurada en ventas y servicios. A los camareros rara vez se les enseña cómo vender, influir o mitigar la frustración. Conocen el menú, pero no la mentalidad del cliente. CheckMax cambia eso".

"Las tarifas de las habitaciones están disminuyendo y la inflación está reduciendo el gasto. La oportunidad más viable es maximizar los ingresos con los huéspedes que ya tiene. Con CheckMax y nuestro programa de recepción, estamos perfectamente posicionados para liderar el sector en cuanto al impulso de los ingresos totales por habitación disponible (TRevPAR)".

Sloan Dean, ex directora general de Remington y presentadora del podcast Not Done, agregó: "Cuando estaba en Remington, llevé la solución de recepción de FPG a todos y cada uno de los hoteles. Sus capacidades en el sector de alimentos y bebidas no solo son increíbles, sino también convincentes y verdaderamente innovadoras".

"Cuando los camareros recomiendan y personalizan de manera auténtica, mejoran las experiencias de los clientes. Un servicio personalizado y eficaz, como sugerir la bebida perfecta para acompañar cada plato, eleva los estándares de hospitalidad y permite obtener ingresos que, de otro modo, se perderían", aseveró Paul McLoughlin, presidente internacional de FPG.

CheckMax combina el aprendizaje electrónico y la capacitación en videos breves con el seguimiento de objetivos en tiempo real mediante la plataforma de software IN-Gauge, propiedad de FPG. Los camareros establecen objetivos de ingresos, supervisan el progreso de las ventas y reciben reconocimiento a través de una tabla de clasificación que muestra métricas clave, como los ingresos promedio por huésped y el potencial de ganancias.

CheckMax se integra con Oracle Micros Simphony, Toast, Square e Infrasys, y próximamente se integrará con TouchBistro, Upserve y otras plataformas. Al invertir unos minutos al día, los gerentes pueden capacitar a los camareros para aumentar los ingresos, la satisfacción de los clientes y el rendimiento en un trimestre. Regístrese en la lista de espera.

Acerca de FPG

FPG permite a las empresas hoteleras maximizar los ingresos incrementales, mejorar el servicio al cliente y aumentar el compromiso de los empleados a través de IN-Gauge, su software de mejora del rendimiento. Al combinar tecnología avanzada con capacitación centrada en el servicio, FPG capacita a los empleados de atención al público para impulsar el crecimiento de los ingresos. Con presencia en más de 2.500 hoteles en 120 países, FPG es un socio de confianza para las empresas que buscan optimizar la rentabilidad y la satisfacción de los huéspedes.

