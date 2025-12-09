Frontline Performance Group führt CheckMax mit KI-Insights zur Maximierung von F&B-Gewinnen ein

Mehr Umsatz, besserer Service: CheckMax meistert die größten Herausforderungen im Restaurant

ORLANDO, Florida, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Frontline Performance Group (FPG), weltweit führend in der Steigerung von Umsatzzuwächsen, hat CheckMax eingeführt, eine Software zur Leistungssteigerung mit KI-gestützten Erkenntnissen, die den durchschnittlichen Rechnungsbetrag maximiert und damit das Potenzial hat, die Gewinne von Restaurants zu verdoppeln.

Geoffrey Toffetti, CEO, Frontline Performance Group Paul McLoughlin, President - International, Frontline Performance Group

CheckMax wurde in Zusammenarbeit mit drei globalen Hotelmarken und führenden Management- und Eigentümergruppen in den USA, der Karibik und Europa entwickelt und verwandelt die Rolle der Servicekräfte: Anstatt nur Bestellungen aufzunehmen, steigern sie den Umsatz. Durch die Installation eines servicebasierten Verkaufsprogramms und die Bereitstellung von KI-gesteuertem Coaching befähigt die Lösung die Mitarbeiter, konsequent margenstärkere Artikel zu empfehlen und einen hervorragenden Service zu bieten.

CheckMax trägt dazu bei, den Umsatz pro Gast um 5 % bis 15 % zu steigern und den Gewinn zu verdoppeln, indem es suggestive Verkaufstechniken lehrt und automatisierte Analysen einsetzt, um Trends zu erkennen, Leistungen vorherzusagen und die Konsistenz zwischen den Teams zu verbessern. FPG führt eine selbst entwickelte Kennzahl ein, um die Verkaufsqualität auf Ebene der Servicekräfte und Verkaufsstellen zu messen und bietet damit klare Einblicke und Benchmarks für das gesamte Portfolio.

Geoffrey Toffetti, Geschäftsführer von FPG, sagte: „Seit 30 Jahren arbeitet FPG mit Hotel- und Autovermietungsmarken zusammen, um den Umsatz zu maximieren. Wir bringen das gleiche Fachwissen in die Gastronomie und schließen damit eine große Lücke in der strukturierten Vertriebs- und Serviceschulung. Servicekräfte lernen selten, wie man verkauft, Einfluss nimmt oder Frustrationen abbaut. Sie kennen die Speisekarte, aber nicht die Denkweise des Gastes. CheckMax ändert das."

„Die Zimmerpreise sinken und die Inflation führt dazu, dass weniger ausgegeben wird. Die zuverlässigste Möglichkeit ist die Maximierung der Einnahmen von Gästen, die Sie bereits haben. Mit CheckMax und unserem Frontdesk-Programm sind wir perfekt aufgestellt, um den TRevPAR in der Branche zu steigern."

Sloan Dean, ehemaliger Geschäftsführer von Remington und Moderator des Podcasts Not Done, fügte hinzu: „Als ich bei Remington war, habe ich die Rezeption von FPG in jedes einzelne Hotel gebracht. Ihre F&B-Möglichkeiten sind nicht nur erstaunlich, sondern auch überzeugend und wirklich innovativ."

„Wenn Servivekräfte authentische Empfehlungen machen und den Service personalisieren, verbessern sie das Gästeerlebnis. Selbstbewusster, maßgeschneiderter Service – wie zum Beispiel die Empfehlung der perfekten Getränkekombination – hebt den Standard der Gastfreundschaft und bringt Umsatz, der sonst auf der Strecke bleiben würde", sagt Paul McLoughlin, Präsident – International, FPG.

CheckMax bringt E-Learning und kurze Videotrainings mit Echtzeit-Zielverfolgung zusammen, die von der IN-Gaugesoftwareplattform von FPG unterstützt wird. Die Servicekräfte setzen sich Umsatzziele, überwachen den Verkaufsfortschritt und erhalten Anerkennung durch ein Leaderboard, das wichtige Kennzahlen wie den durchschnittlichen Umsatz pro Gast und das Verdienstpotenzial anzeigt.

CheckMax lässt sich mit Oracle Micros Simphony, Toast, Square und Infrasys verbinden, und TouchBistro, Upserve und andere Integrationen kommen bald dazu. Durch eine tägliche Investition von nur wenigen Minuten können Manager ihre Servicekräfte unterstützen, um innerhalb eines Quartals den Umsatz, die Kundenzufriedenheit und die Leistung zu steigern. Tragen Sie sich in die Warteliste ein.

Informationen zu FPG

Mit FPG können Unternehmen im Gastgewerbe ihre Einnahmen steigern, den Kundenservice verbessern und die Mitarbeitermotivation erhöhen – dank IN-Gauge, ihrer Software zur Leistungssteigerung. Durch die Kombination von moderner Technologie und Service-orientierten Schulungen hilft FPG Mitarbeitenden an vorderster Front, das Umsatzwachstum anzukurbeln. Mit über 2.500 Hotels in 120 Ländern ist FPG ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Rentabilität und die Zufriedenheit ihrer Gäste verbessern wollen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2841448/Paul_McLoughlin_President.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2841449/Geoffrey_Toffetti.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2841447/CheckMax_Logo.jpg