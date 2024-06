Fruit Attraction 2024 consolida a liderança com mais de 90% de espaço reservado quatro meses antes da abertura

MADRID, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Fruit Attraction, organizada pela IFEMA MADRID e FEPEX, será realizada de 8 a 10 de outubro no local de Madri. Com mais de 90% do espaço expositivo já ocupado quatro meses antes do evento, as expectativas para a edição deste ano são altas.

Até o momento, foram alocados 65 mil m2 de espaço para exposições, um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. O evento prevê a participação de mais de 2.000 empresas de 55 países, apresentando 70.000 m2 de produtos, e espera mais de 100.000 profissionais de 145 países.

IFEMA MADRID

A feira confirmou a participação de quase todas as áreas de produção e Comunidades Autónomas de Espanha, bem como a participação internacional de 45 países, incluindo novos mercados como a Arábia Saudita e Hong Kong. Isso demonstra o forte compromisso do setor com esta nova edição da feira.

Pela primeira vez, a Fruit Attraction 2024 ocupará dez pavilhões (1-10) na exposição IFEMA MADRID, transformando a cidade num epicentro global para a comercialização de produtos frescos. Inovação, qualidade e diversidade são atributos-chave deste importante centro de negócios, reconhecido por operadoras e varejistas em todo o mundo como essencial para o planejamento de suas campanhas no mês crucial de outubro.

Áreas específicas

Sob o tema "Descubra a Essência do Setor", este importante evento comercial para o setor das frutas e produtos hortícolas será organizado em torno de quatro áreas de exposição. Os mais amplamente representados serão, mais uma vez, a Fresh Produce, apresentando uma grande variedade de produtos hortícolas, além da Auxiliary Industry, que reúne toda a cadeia de valor da indústria, e a Fresh Food Logistics, espaço de logística, transporte e gestão da cadeia de frio para alimentos. Uma novidade desta edição é a Innova&Tech, a nova área que reunirá os setores de Biotech Attraction e Smart Agro, proporcionando um espaço para empresas focadas em inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em genômica vegetal.

Foco especial

O abacate será o produto estrela este ano, apresentando várias iniciativas em torno deste superalimento, cujo sucesso cresceu significativamente em Espanha nos últimos anos, tanto em termos de cultivo como de exportação. Além do Congresso "Abacate da Espanha", a feira de negócios sediará outras atividades, como uma liga na qual estudantes de hotéis e escolas de catering espanhóis competirão em uma sessão de show cooking liderada por Daniel del Toro, além de diferentes oficinas e demonstrações.

Em sua próxima edição, a feira continuará implementando iniciativas que visam impulsionar as vendas, a promoção, o desenvolvimento e o crescimento das empresas expositoras. O poderoso Programa de Compradores Internacionais será acompanhado novamente pela iniciativa dos Países Importadores de Convidados, com a China e a Arábia Saudita como foco principal. Isso promoverá as relações comerciais entre os países da União Europeia e esses mercados fora da UE, apoiados por um programa completo de mesas redondas, visitas guiadas à feira e sessões B2B.

Mais uma vez, The Innovation Hub e Fruit Next serão as áreas dedicadas à inovação e novos desenvolvimentos de negócios na indústria. Neste contexto, a Fruit Attraction volta a acolher os Innovation Hub Awards, que se tornaram num evento fundamental para apoiar o compromisso empresarial no setor.

Como novidade, a Fruit Attraction apresentará os Best Stand Awards; reconhecendo os espaços expositivos que se destacam pela criatividade e design em uma das três categorias: Comunidades e Instituições Autônomas, países e regiões e empresas.

A feira também se tornará um centro de conhecimento com os Fóruns, oferecendo um programa completo de sessões técnicas caracterizadas por uma grande variedade de conteúdos, bem como pelo alto nível dos participantes e palestrantes. Entre outros, a Fruit Attraction sediará os congressos Grape Attraction, Biofruit Congress e Fresh Food Logistics The Summit.

A Fruit Attraction inclui diversas iniciativas para facilitar a participação profissional, como o cartão premium ou áreas exclusivas de catering para expositores. Além disso, a Fruit Attraction está empenhada em usar o Metro de Madrid como meio de transporte recomendado.

