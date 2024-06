Fruit Attraction 2024 consolide son leadership avec plus de 90 % d'espace de stand réservé quatre mois avant l'ouverture

MADRID, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'événement Fruit Attraction, organisé par l'IFEMA MADRID et FEPEX, se tiendra du 8 au 10 octobre sur le site de Madrid. Plus de 90 % de l'espace d'exposition étant déjà occupé quatre mois avant l'événement, les attentes pour l'édition de cette année sont élevées.

Jusqu'à présent, 65 000 m2 d'espace d'exposition ont été alloués, soit une augmentation de 39 % par rapport à l'année dernière. L'événement prévoit la participation de plus de 2 000 entreprises de 55 pays, la présentation de 70 000 m2 de produits et plus de 100 000 professionnels de 145 pays.

IFEMA MADRID

Le salon a confirmé la participation de presque toutes les zones de production et des communautés autonomes d'Espagne, ainsi que la participation internationale de 45 pays, y compris de nouveaux marchés tels que l'Arabie saoudite et Hong Kong. Cela démontre l'engagement fort du secteur envers cette nouvelle édition du salon.

Pour la première fois, Fruit Attraction 2024 occupera dix pavillons (1-10) à l'exposition IFEMA MADRID, transformant ainsi la ville en épicentre mondial de la commercialisation des fruits et légumes frais. L'innovation, la qualité et la diversité sont des attributs clés de ce centre d'affaires majeur, reconnu par les opérateurs et les détaillants du monde entier comme essentiel pour planifier leurs campagnes au cours du mois crucial d'octobre.

Domaines spécifiques

Sous le thème "Découvrez l'essence du secteur", cet événement commercial de premier plan pour le secteur des fruits et légumes sera organisé autour de quatre zones d'exposition. Les produits frais seront une fois de plus les plus largement représentés, présentant une grande variété de produits horticoles, en plus de l'industrie auxiliaire, qui réunit l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, et Fresh Food Logistics, l'espace pour la logistique, le transport et la gestion de la chaîne du froid pour les denrées alimentaires. Une nouvelle nouveauté de cette édition est Innova&Tech, le nouveau domaine qui réunira les secteurs de l'attraction biotechnologique et de l'agro intelligente, offrant un espace aux entreprises axées sur l'innovation, la recherche et le développement technologique en génomique végétale.

Attention particulière

L'avocat sera le produit phare cette année, avec plusieurs initiatives autour de ce superfood, dont le succès a augmenté de manière significative en Espagne ces dernières années, tant en termes de culture que d'exportation. En plus du congrès "Avocado from Spain", le salon accueillera d'autres activités, telles qu'une ligue dans laquelle les étudiants des écoles hôtelières et de restauration espagnoles participeront à une session de cuisine animée par Daniel del Toro, ainsi que différents ateliers et démonstrations.

Lors de sa prochaine édition, la foire continuera à mettre en œuvre des initiatives visant à stimuler les ventes, la promotion, le développement et la croissance des entreprises exposantes. Le puissant programme des acheteurs internationaux sera à nouveau rejoint par l'initiative des pays importateurs invités, la Chine et l'Arabie saoudite étant le principal objectif. Cela favorisera les relations commerciales entre les pays de l'Union européenne et ces marchés non européens, grâce à un programme complet de tables rondes, des visites guidées de la foire et des sessions B2B.

Une fois de plus, le Centre d'innovation et Fruit Next seront les domaines dédiés à l'innovation et aux nouveaux développements commerciaux dans l'industrie. Dans ce contexte, Fruit Attraction accueillera une fois de plus les Innovation Hub Awards, qui sont devenus un événement fondamental pour soutenir l'engagement entrepreneurial des entreprises dans l'industrie.

En tant que nouvelle fonctionnalité, Fruit Attraction présentera les Best Stand Awards, récompensant les espaces d'exposition qui se distinguent par leur créativité et leur design dans l'une des trois catégories : Communautés et institutions autonomes, pays et régions, et entreprises.

La foire deviendra également un centre de connaissances avec les forums, offrant un programme complet de sessions techniques caractérisées par une grande variété de contenus, ainsi que le haut niveau des participants et des intervenants. Entre autres, Fruit Attraction accueillera les congrès Grape Attraction, Biofruit Congress et Fresh Food Logistics The Summit.

Fruit Attraction comprend plusieurs initiatives visant à faciliter la participation professionnelle, telles que la carte premium ou les espaces de restauration exclusifs pour les exposants. En outre, Fruit Attraction s'engage à utiliser le métro de Madrid comme moyen de transport recommandé.