Fruchtattraktion 2024 festigt Führungsposition mit über 90 % gebuchter Standfläche vier Monate vor Eröffnung

MADRID, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Fruit Attraction, organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, wird vom 8. bis 10. Oktober am Veranstaltungsort Madrid stattfinden. Da vier Monate vor der Veranstaltung bereits über 90 % der Ausstellungsfläche belegt sind, sind die Erwartungen an die diesjährige Ausgabe hoch.

Bislang wurden 65.000 m2 Ausstellungsfläche zugeteilt, was einer Steigerung von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Veranstaltung erwartet die Teilnahme von mehr als 2.000 Unternehmen aus 55 Ländern, die 70.000 m2 Produkte ausstellen, und erwartet mehr als 100.000 Fachleute aus 145 Ländern.

Die Messe hat die Teilnahme von fast allen Produktionsgebieten und Autonomen Gemeinschaften Spaniens bestätigt, sowie internationale Teilnahme aus 45 Ländern, einschließlich neuer Märkte wie Saudi-Arabien und Hongkong. Dies beweist das starke Engagement des Sektors für diese neue Ausgabe der Messe.

Zum ersten Mal wird die Fruit Attraction 2024 zehn Pavillons (1-10) auf der IFEMA MADRID belegen und die Stadt in ein globales Epizentrum für die Vermarktung von Frischprodukten verwandeln. Innovation, Qualität und Vielfalt sind die Schlüsselattribute dieses wichtigen Geschäftszentrums, die von Betreibern und Einzelhändlern weltweit als wesentlich für die Planung ihrer Kampagnen im entscheidenden Monat Oktober anerkannt werden.

Besondere Bereiche

Unter dem Motto "Discover the Essence of the Sector" wird diese führende Fachveranstaltung für den Obst- und Gemüsesektor in vier Ausstellungsbereichen organisiert. Am stärksten vertreten sind wieder Fresh Produce, wo eine große Vielfalt an Gartenbauprodukten präsentiert wird, sowie Auxiliary Industry, wo die gesamte Wertschöpfungskette der Branche vertreten ist, und Fresh Food Logistics, der Bereich für Logistik, Transport und Kühlkettenmanagement von Lebensmitteln. Neu in dieser Ausgabe ist Innova&Tech, der neue Bereich, der die Sektoren Biotech Attraction und Smart Agro zusammenführt und einen Raum für Unternehmen bietet, die sich auf Innovation, Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der Pflanzengenomik konzentrieren.

Besonderer Schwerpunkt

Die Avocado wird in diesem Jahr das Hauptprodukt von sein. Auf werden mehrere Initiativen rund um dieses Superfood vorgestellt, dessen Erfolg in Spanien in den letzten Jahren sowohl beim Anbau als auch beim Export stark zugenommen hat. Neben dem Kongress "Avocado aus Spanien" finden auf der Messe weitere Aktivitäten statt, wie z. B. eine Liga, in der Schüler aus spanischen Hotel- und Gastronomieschulen in einem von Daniel del Toro geleiteten Showkochen gegeneinander antreten, sowie verschiedene Workshops und Vorführungen.

In der kommenden Ausgabe wird die Messe weiterhin Initiativen zur Förderung von Verkauf, Werbung, Entwicklung und Wachstum der ausstellenden Unternehmen durchführen. Zu dem leistungsstarken International Buyers Programme gesellt sich erneut die Initiative Guest Importing Countries mit China und Saudi-Arabien als Schwerpunkt. Damit sollen die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern der Europäischen Union und diesen Nicht-EU-Märkten gefördert werden, unterstützt durch ein umfangreiches Programm mit runden Tischen, geführten Messerundgängen und B2B-Sitzungen.

Auch in diesem Jahr werden The Innovation Hub und Fruit Next die Bereiche sein, die der Innovation und neuen Geschäftsentwicklungen in der Branche gewidmet sind. In diesem Zusammenhang wird Fruit Attraction erneut die Innovation Hub Awards ausrichten, die sich zu einer grundlegenden Veranstaltung zur Unterstützung des unternehmerischen Engagements in der Branche entwickelt haben.

Neu ist die Verleihung der Best Stand Awards, mit denen die Ausstellungsräume ausgezeichnet werden, die sich durch ihre Kreativität und ihr Design in einer der drei Kategorien auszeichnen: Autonome Gemeinschaften und Institutionen, Länder und Regionen sowie Unternehmen.

Mit den Foren wird die Messe auch zu einem Zentrum des Wissens und bietet ein komplettes Programm an technischen Sitzungen , das sich durch eine große inhaltliche Vielfalt sowie das hohe Niveau der Teilnehmer und Referenten auszeichnet. Auf der Fruit Attraction finden unter anderem die Kongresse Grape Attraction, Biofruit Congress und Fresh Food Logistics The Summit statt.

Die Fruit Attraction umfasst mehrere Initiativen zur Erleichterung der Teilnahme von Fachleuten, wie die premium card oder exklusive Cateringbereiche für Aussteller. Außerdem verpflichtet sich Fruit Attraction, die Metro Madrid als empfohlenes Verkehrsmittel zu nutzen.

