Fruit Attraction 2024 的展位在開業前四個月已被預訂了 90% 以上，由此鞏固了其領導地位

西班牙幾乎所有產區和自治區都會參展，而全球包括沙特阿拉伯和香港等新市場在內的 45 個國家也會參展。這表明該行業認可了這種新型覽會。

在 IFEMA MADRID 展會中，Fruit Attraction 2024 首次佔用十個展館（1-10），將這座城市變成全球新鮮農產品營銷中心。創新、品質和多樣性是這個主要商務中心的重要特點，為此，全球營運商和零售商認為在十月這個重要的月份妥善籌劃安排十分必要。

特定領域

以「探索產業精髓」為主題，這個水果和蔬菜業領域的大型貿易活動將在四個展區內舉辦。最具代表的是新鮮產品，到處可見各種園藝產品，此外，還有匯集了行業整個價值鏈的輔助產品，以及新鮮食品物流，諸如食品物流、運輸和冷鏈管理等。本次展覽還新增了一個 Innova&Tech區，這個新增區專供 Biotech Attraction 和 Smart Agro 行業使用，為專注於植物基因組學的創新，研究和技術 開發公司提供展示空間 。

特別關注

牛油果將成為今年的星級產品 ，圍繞這種超級食品推出了若干項舉措。近年來，西班牙的牛油果在種植和出口方面都顯著增長，成功有目共睹。此外，除了「西班牙的牛油果」展，該貿易展覽還將舉辦其他活動，諸如西班牙酒店和餐飲學校的學生將參加由 Daniel del Toro 領導的一項廚藝爭霸賽，以及各項工作坊和示範。

在即將舉行的展會中，將繼續實施能提升展覽公司銷售，推廣，發展和增長的措施。Guest Importing Countries 倡議將再次增添強大的International Buyers Programme ，重點國家是 中國和沙特阿拉伯。這將促進歐盟國家和這些非歐盟市場之間的貿易關係，並提供全面的圓桌會議、展會導覽和 B2B 會議的支持。

這次，Innovation Hub 和 Fruit Next 仍然是本行業創新企業和發展新業務的企業的專屬區。在這方面，Fruit Attraction 將再次舉辦「Innovation Hub Awards」，該獎項已成為支持業界創業公司的基本活動。

Fruit Attraction 還將頒發今年新增的獎項「最佳展位獎」，主要是為了認可那些在展位布置方面獨出新裁的公司，具體考量下述三個方面中的其中一項：自治社區和機構、國家和地區以及公司。

該展會亦將舉辦論壇，給高水平的參與者和演講者提供一個知識交流中心，此外，還制定了涉及各種內容的技術會議計劃。除此之外，Fruit Attraction 將舉辦葡萄展（Grape Attraction）、Biofruit Congress 和新鮮食品物流峰會（Fresh Food Logistics The Summit）。

Fruit Attraction 制定了多項促進專業人士參與的舉措，例如高級卡或為參展商提供專屬餐飲區。此外，為了出行方便，Fruit Attraction 推薦乘座馬德里地鐵。

SOURCE Fruit Attraction