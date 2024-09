Fruit Attraction comemora a maior edição de sua história, transformando Madri no epicentro global do setor de frutas e vegetais

MADRI, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- De 8 a 10 de outubro, a Fruit Attraction sediará sua 16ª edição com uma grande programação de atividades, consolidando-se como o evento de referência do setor em nível global. A feira, organizada pela IFEMA MADRID e FEPEX, que tem a Andaluzia como sua região convidada, registrou os maiores níveis de participação em sua história, com 2.146 empresas expositoras de 56 países, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano passado, 70.000 metros quadrados de área útil e a expectativa de participação de mais de 100.000 visitantes profissionais de 145 países.

IFEMA MADRID

No total, pela primeira vez, 10 pavilhões do Centro de Feiras de Madri receberão a ampla variedadedefrutas e vegetais em oferta nesta edição, o que significa um aumento na ocupação de mais de 9% em comparação com 2023. Desta forma, a Fruit Attraction 2024 transformará a cidade de Madrid no epicentro mundial da comercialização de produtos frescos.

Esses números altamente positivos destacam o crescente interesse do setor de frutas e vegetais em participar do maior polo de negócios do setor e seu apoio à promoção da Fruit Attraction como ferramenta fundamental para a internacionalização e como ponto de encontro de todos os profissionais envolvidos em toda a cadeia de suprimentos.

Nesta ocasião, a Área de Produtos Frescos representa quase 70% da feira, com um aumento de 6% na área de exposição em relação ao ano anterior, bem como a Área do Setor Auxiliar, que representa 24% e mostra um aumento de 4%. A Área de Logística de Alimentos Frescos também registrou um aumento de mais de 26%. Uma novidade deste ano é que o Hall 1 será dedicado à Innova&Tech, a nova área que reúne os setores de Biotech Attraction e Smart Agro, voltados para empresas de inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

A participação nacional representa 55% da feira. A grande força da Espanha como líder global no mercado de frutas e vegetais se reflete na presença de quase todas as comunidades autônomas produtoras de frutas e hortaliças no país, confirmando a Fruit Attraction como uma ferramenta eficaz para gerar oportunidades de negócios e acessar novos mercados internacionais.

O segmento internacional também registrou crescimento expressivo. Nesta ocasião, representa 45% da ocupação total da feira e representa um aumento de 22,5% da área de exposição. Da mesma forma, o número de expositores cresceu 18%, com a entrada de 102 novas empresas.

Um dos principais objetivos da Fruit Attraction é oferecer uma plataforma para expansão e promoção internacional. Nesse sentido, o IFEMA MADRID, com a colaboração do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação e do ICEX, está ativando novamente o Programa de Compradores Internacionais, que atrairá mais de 700 compradores de 70 países, trazendo um dinamismo especial às operações comerciais da feira.

Além disso, há os "Países Importadores Convidados" com destaque para a China e a Arábia Saudita nesta edição. A Fruit Attraction, portanto, iniciará e promoverá as relações comerciais com esses mercados, com o apoio de um programa completo de mesas redondas, visitas guiadas à feira e sessões B2B.

O abacate será o produto de destaque deste ano, com várias iniciativas focadas neste superalimento cujo sucesso cresceu notavelmente na Espanha nos últimos anos, tanto em termos de cultivo quanto de exportação. Além disso, o Congresso Global de Abacate e o Congresso de Nozes e Pecãs serão realizados no âmbito da feira.

Além desses eventos, a Fruit Attraction 2024 oferece um completo programa de atividades com destaque para o Biofruit Congress, Biotech Attraction e o 5º Fresh Food Logistic The Summit.

OInnovation Hub, retorna uma área dedicada à inovação e desenvolvimento de negócios no setor, com cerca de 40 produtos. Ele sediará o Innovation Hub Awards, que se tornou um evento importante no apoio a iniciativas empreendedoras no setor. Pela primeira vez, a Fruit Attraction apresentará o Prêmio de Melhor Estande."

A Fruit Attraction 2024 voltará a contar com o apoio do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação em sua cerimônia de abertura, que será presidida pelo ministro Luis Planas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506226/IFEMA_MADRID.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349068/Fruit_Attraction_Logo.jpg

FONTE Fruit Attraction