Fruit Attraction célèbre la plus grande édition de son histoire, positionnant Madrid comme l'épicentre mondial de l'industrie des fruits et légumes

MADRID, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 8 au 10 octobre, Fruit Attraction accueillera sa 16e édition avec une grande gamme d'activités, se consolidant comme l'événement de référence pour le secteur au niveau mondial. Le salon, organisé par IFEMA MADRID et FEPEX et avec Andalusia comme Guest Region, a enregistré les niveaux de participation les plus élevés de son histoire avec 2 146 entreprises exposantes de 56 pays, représentant une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière, 70 000 mètres carrés de surface d'exposition et la participation attendue de plus 100 000 visiteurs professionnels provenant de 145 pays.

IFEMA MADRID

Au total, pour la première fois, 10 halls du Parc des Expositions de Madrid accueilleront la large gammedefruits et légumes proposéslors de cette édition, ce qui signifie une augmentation de l'occupation de plus de 9% par rapport à 2023. Ainsi, Fruit Attraction 2024 fera de la ville de Madrid l'épicentre mondial de la commercialisation des produits frais.

Ces chiffres très positifs soulignent l'intérêt croissant du secteur des fruits et légumes pour la participation au plus grand centre d'affaires de l'industrie, et son soutien à la promotion de Fruit Attraction en tant que levier fondamental pour l'internationalisation et en tant que point de rencontre pour tous les professionnels impliqués dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

À cette occasion, l'espace Produits frais représente près de 70 % de la foire, avec une augmentation de 6 % de la surface d'exposition par rapport à l'année précédente, ainsi que l'espace Industrie auxiliaire, qui représente 24 % et affiche une augmentation de 4 %. La zone de logistique des produits frais a également enregistré une augmentation de plus de 26%. Cette année, le hall 1 sera consacré à Innova&Tech, le nouvel espace qui regroupe les secteurs Biotech Attraction et Smart Agro , destiné à les entreprises d'innovation, de recherche et de développement technologique.

La participation nationale représente 55% de la foire. La grande force de l'Espagne en tant que leader mondial sur le marché des fruits et légumes est reflétée par la présence de presque toutes les communautés autonomes produisant des fruits et légumes dans le pays , ce qui confirme que Fruit Attraction est un outil efficace pour générer des opportunités commerciales et accéder à de nouveaux marchés internationaux .

Le segment international a également enregistré une croissance significative. A cette occasion, représente45% de l'occupation totale de la foire et représente une augmentation de 22,5% de la surface d'exposition. De même, le nombre d'exposants a augmenté de 18%, avec l'incorporation de 102 nouvelles entreprises.

L'un des principaux objectifs de Fruit Attraction est d'offrir une plateforme pour l'expansion et la promotion internationales. Dans ce sens, IFEMA MADRID, avec la collaboration du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et de l'ICEX, active à nouveau le International Buyers Programme, qui attirera plus de 700 acheteurs de 70 pays, apportant un dynamisme particulier aux opérations commerciales de la foire.

En outre, le site « Pays importateurs invités » met l'accent sur la Chine et l'Arabie Saoudite dans le cadre de cette édition. Fruit Attraction permettra donc d'ouvrir et de promouvoir les relations commerciales avec ces marchés, en s'appuyant sur un programme complet de tables rondes, de visites guidées de la foire et de sessions B2B.

L'avocat sera le produit phare de cette année, plusieurs initiatives étant axées sur ce superaliment dont le succès s'est considérablement accru en Espagne ces dernières années, tant en termes de culture que d'exportation. Le Global Avocado Congress et le Walnut and Pecan Congress se tiendront également dans le cadre de la foire.

En plus de ces événements, Fruit Attraction 2024 propose un programme complet d'activités avec notamment le Biofruit Congress, Biotech Attraction et le 5thFresh Food Logistic The Summit .

Le Innovation Hub revient, un espace dédié à l'innovation et aux développements commerciaux dans le secteur, avec près de 40 produits. Il accueillera les Innovation Hub Awards, qui sont devenus un événement clé pour soutenir les initiatives entrepreneuriales au sein de l'industrie. Pour la première fois, Fruit Attraction décernera le prix du meilleur stand.

Fruit Attraction 2024 bénéficiera à nouveau du soutien du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation lors de la cérémonie d'ouverture , qui sera présidée par le ministre Luis Planas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2506226/IFEMA_MADRID.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349068/Fruit_Attraction_Logo.jpg