Fruit Attraction feiert die größte Ausgabe in ihrer Geschichte und positioniert Madrid als globales Epizentrum der Obst- und Gemüseindustrie

MADRID, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 8. bis 10. Oktober wird die Fruit Attraction ihre 16. Ausgabe mit einem großartigen Programm an Aktivitäten veranstalten und sich als Referenzveranstaltung für den Sektor auf globaler Ebene konsolidieren. Die von IFEMA MADRID und FEPEX organisierte Messe mit Andalusien als Gastregion, hat mit 2.146 ausstellenden Unternehmen aus 56 Ländern die höchste Beteiligung in ihrer Geschichte verzeichnet, Dies entspricht einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr, 70.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und der erwarteten Teilnahme von mehr als 100.000 Fachbesuchern aus 145 Ländern.

Insgesamt werden zum ersten Mal 10 Hallen des Madrider Messegeländes die breite PalettedesObst- und Gemüseangebotsdieser Ausgabe beherbergen, was einen Anstieg der Belegung um mehr als 9 % im Vergleich zu 2023 bedeutet. Auf diese Weise wird die Fruit Attraction 2024 die Stadt Madrid zum weltweiten Epizentrum für die Vermarktung von Frischwaren machen.

Diese äußerst positiven Zahlen verdeutlichen das wachsende Interesse des Obst- und Gemüsesektors an der Teilnahme an der größten Geschäftsdrehscheibe der Branche und seine Unterstützung für die Förderung der Fruit Attraction als grundlegender Hebel für die Internationalisierung und als Treffpunkt für alle an der gesamten Lieferkette beteiligten Fachleute.

Bei dieser Gelegenheit macht der Bereich Frischeprodukte fast 70% der Messe aus, mit einem Anstieg der Ausstellungsfläche um 6% im Vergleich zum Vorjahr, sowie der Bereich Hilfsindustrie, der 24% ausmacht und einen Anstieg von 4% verzeichnet. Der Bereich Frischelogistik verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs von mehr als 26%. Neu in diesem Jahr ist, dass die Halle 1 der Innova&Tech gewidmet ist, dem neuen Bereich, der die Sektoren Biotech Attraction und Smart Agro vereint und sich an Unternehmen für Innovation, Forschung und technologische Entwicklung richtet.

Die nationale Beteiligung macht 55% der Messe aus. Die große Stärke Spaniens als Weltmarktführer im Obst- und Gemüsesektor spiegelt sich in der Präsenz fast aller autonomen Gemeinschaften wider, die im Land Obst und Gemüse produzieren, was die Fruit Attraction als wirksames Instrument zur Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten und Zugang zu neuen internationalen Märkten bestätigt.

Auch das internationale Segment verzeichnete ein deutliches Wachstum. Bei dieser Gelegenheit macht 45% der Gesamtbelegung der Messe aus und stellt einen Zuwachs von 22,5% der Ausstellungsfläche dar. Auch die Zahl der Aussteller ist um 18 % gewachsen, wobei 102 neue Unternehmen aufgenommen wurden.

Eines der Hauptziele von Fruit Attraction ist es, eine Plattform für die internationale Expansion und Förderung zu bieten. In diesem Sinne aktiviert IFEMA MADRID in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung und ICEX erneut das International Buyers Programme, das über 700 Einkäufer aus 70 Ländern anziehen wird, , was dem Messegeschäft eine besondere Dynamik verleiht.

Darüber hinaus gibt es die „Gasteinfuhrländer" mit den Schwerpunkten China und Saudi-Arabien bei dieser Ausgabe. Fruit Attraction wird daher die Handelsbeziehungen zu diesen Märkten öffnen und fördern, unterstützt durch ein umfassendes Programm mit runden Tischen, geführten Rundgängen über die Messe und B2B-Sitzungen.

Die Avocado wird das diesjährige Starprodukt von sein, wobei sich mehrere Initiativen auf dieses Superfood konzentrieren, dessen Erfolg in Spanien in den letzten Jahren sowohl beim Anbau als auch beim Export deutlich zugenommen hat. Außerdem finden im Rahmen der Messe der Global Avocado Congress und der Walnut and Pecan Congress statt.

Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen bietet die Fruit Attraction 2024 ein komplettes Veranstaltungsprogramm mit dem Biofruit Congress, der Biotech Attraction und dem 5thFresh Food Logistic The Summit .

Der Innovation Hub kehrt zurück, ein Bereich, der der Innovation und den geschäftlichen Entwicklungen in diesem Sektor gewidmet ist und in dem fast 40 Produkte vorgestellt werden. Sie wird die Innovation Hub Awards ausrichten, die sich zu einer wichtigen Veranstaltung zur Unterstützung unternehmerischer Initiativen in der Branche entwickelt haben. Zum ersten Mal wird die Fruit Attraction den Preis für den besten Stand verleihen.

Die Fruit Attraction 2024 wird bei ihrer Eröffnungsfeier unter dem Vorsitz von Minister Luis Planas erneut vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung unterstützt.

