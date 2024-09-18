Fruit Attraction 舉辦其歷史上最盛大的展銷會，將馬德里定位為全球水果和蔬菜行業的樞紐

這些非常正面的數字，顯示蔬果行業對參與最大的行業市場的興趣日趨濃厚，並支持推廣 Fruit Attraction 作為國際化的基本槓桿， 以及整個供應鏈中所有專業人士的集中地。

在這個情況下，新鮮農產品區佔展銷會近 70%，展覽面積比去年增加了 6%，以及輔助行業區，佔展銷會 24% ，比去年增加了 4%。新鮮食品物流區亦錄得 26% 以上的增長。今年的新焦點是 1 號展覽廳將專門展示 Innova&Tech，此新區域匯集了Biotech Attraction 與 Smart Agro 區隔，針對創新、研究和科技開發公司。

全國參與率佔展銷會的 55%。西班牙作為水果和蔬菜市場全球領導者的巨大實力，反映出幾乎所有生產水果和蔬菜的自治區都在國內，確認 Fruit Attraction 是創造商機和接達新國際市場的有效工具。

國際區隔也錄得了顯著增長。在這次展會中 ，國際區隔展銷會總出租率的 45%，展覽面積也增加了 22.5%。同樣地，參展商的數量也增長了 18%，包括102 間新公司。

Fruit Attraction 的主要目標之一，是為國際擴展和推廣提供平台。就這個意義而言，IFEMA MADRID 與 西班牙農業部 (MAPA) 和 ICEX 合作，再次啟動 International Buyers Programme，此計劃將吸引來自 70 個國家的 700 多名買家， 為展銷會的業務運作帶來特別活力。

除此之外，展銷會還迎來「進口客戶國」，中國和沙烏地阿拉伯是本屆的焦點所在。因此 Fruit Attraction 將透圓桌會議、展覽會導覽及 B2B 會議等完整活動，以開放和促進與這些市場的貿易關係。

牛油果將成為今年的星級產品 ，圍繞這種超級食品推出幾項舉措。近年來，西班牙的牛油果在種植和出口方面都有顯著增長，成功有目共睹。此外，全球牛油果大會 (Global Avocado Congress) 和核桃和山核桃大會 (Walnut and Pecan Congress) 將在展銷會的框架內舉行。

除了這些活動之外，Fruit Attraction 2024 還提供完整的活動計劃，包括 生物水果大會 (Biofruit Congress)、生物科技魅力 (Biotech Attraction) 以及第五屆新鮮食品物流高峰會 (5th Fresh Food Logistic The Summit)。

Innovation Hub 回歸，這是一個專門針對蔬果行業創新和業務發展的展區，擁有近 40 款產品。展區將舉辦 Innovation Hub Awards，此獎項已成為支援行業內創業計劃的重要活動。Fruit Attraction 將首次頒發 Award for Best Stand。

Fruit Attraction 2024 的開幕典禮，將再次獲得西班牙農業部的支援 ，並由部長 Luis Planas 主持。

SOURCE Fruit Attraction