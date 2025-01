Future Minerals Forum 2025 COMEÇA COM 90 PAÍSES E 16 NAÇÕES DO G20 EM MESA REDONDA MINISTERIAL

RIAD, Arábia Saudita, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Quarta Mesa Redonda Ministerial começou hoje como parte do Future Minerals Forum, recebendo representantes de governos de 90 países, incluindo 16 nações do G20. O evento contou com a participação de 50 organizações internacionais, ONGs e líderes globais do setor de mineração.

Government representatives from 89 countries gathered at the fourth edition of the Future Minerals Forum’s Ministerial Roundtable to bolster international collaboration in producing the critical minerals essential for the energy transition.

Esta reunião liderada pelo governo busca reforçar a colaboração internacional na produção de minerais essenciais para a transição energética. Ele fornece uma plataforma para ministros e altos funcionários discutirem estratégias de desenvolvimento sustentável para o setor, com foco na mineração como um catalisador para o crescimento econômico e o progresso social.

Os delegados discutiram:

Estrutura Estratégica para Minerais Críticos : Desenvolvimento de uma estrutura colaborativa na Super-Região da África, Oeste e Ásia Central para aproveitar plenamente o potencial mineral da região. Sustentabilidade: Desenvolvimento de prioridades de fornecimento responsável que reflitam as realidades locais nos países fornecedores e aumentem a transparência por meio da certificação da cadeia de suprimentos. Centros de Excelência: Estabelecer uma rede para impulsionar investimentos, desenvolver capital humano e acelerar a inovação tecnológica dentro da Super Região e dos países fornecedores.

O Fórum continua expandindo sua programação de eventos, incluindo um novo recurso 'Grandes Debates', que honra seu compromisso com "um ano de impacto". A fim de acomodar este programa maior do que nunca, o Fórum foi estendido para um terceiro dia adicional, incluindo;

A reunião inaugural dos Centros de Excelência e Tecnologia reunirá representantes da indústria, academia, P&D e tecnologia para estabelecer um centro regional de capacitação e inovação.

reunirá representantes da indústria, academia, P&D e tecnologia para estabelecer um centro regional de capacitação e inovação. A segunda reunião de líderes da International Geological Survey com organizações de pesquisa geológica da África, Ásia e instituições globais, como a U.S. Geological Survey, British Geological Survey, BRGM (França) e GTK (Finlândia). As discussões se concentrarão na construção de capacidade para aumentar o levantamento geológico, permitindo mais exploração e aumentando o investimento nos países da Super Região.

O FMF 2025 destacará a Women in Mining, uma iniciativa para promover a igualdade de gênero e atrair mulheres sauditas para o setor de mineração. Ele se concentra na criação de oportunidades para capacitar as mulheres no que tradicionalmente tem sido uma indústria dominada por homens.

Rana Abdullah Zumai, diretora da Women in Mining Saudi, disse: "Estamos empenhados em expandir as oportunidades para as mulheres na mineração e criar um futuro inclusivo. Nosso objetivo é quebrar estereótipos, promover o compartilhamento de conhecimento e construir um ecossistema de mineração que atraia e apoie as mulheres."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597622/Future_Minerals_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/5115033/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FONTE Future Minerals Forum