제4회 미래광물포럼 2025, 장관급 원탁회의 개최

리야드, 사우디아라비아, 2025년 1월 16일 /PRNewswire/ -- G20 16개국을 포함한 90개국 정부 대표들이 참석한 가운데 제4회 미래광물포럼(Future Minerals Forum, FMF) 장관급 원탁회의가 오늘 시작됐다. 이 회의에는 50개의 국제기구, NGO 및 광산업 분야의 글로벌 리더들이 참가했다.

<Photo> Government representatives from 89 countries gathered at the fourth edition of the Future Minerals Forum's Ministerial Roundtable to bolster international collaboration in producing the critical minerals essential for the energy transition.

정부 주도의 이번 회의는 에너지 전환에 필수적인 핵심 광물 생산을 위한 국제 협력 강화 방안을 모색한다. 장관과 고위 관료가 경제 성장과 사회 발전의 촉매제로서의 광업에 초점을 맞추고 이 부문의 지속 가능한 개발 전략을 논의할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

대표단은 다음 내용을 논의한다.

핵심 광물을 위한 전략적 프레임워크: 아프리카, 서아시아, 중앙아시아의 슈퍼 지역(Super Region)에서 협력 프레임워크를 개발하여 이 지역의 광물 잠재력을 최대한 활용한다. 지속 가능성: 공급업체 국가의 현지 현실을 반영하고 공급망 인증을 통해 투명성을 강화하는 책임 있는 공급 우선순위를 개발한다. 우수성의 중심: 슈퍼 지역 및 공급업체 국가 내 투자 촉진, 인적 자본 개발, 기술 혁신 가속화를 위한 네트워크를 구축한다.

이번 포럼은 '영향력의 해'에 대한 약속을 기리기 위해 새로운 '대토론회(Great Debates)'를 포함한 행사 프로그램을 지속적으로 확장하고 있다. 그 어느 때보다 규모가 커진 이 프로그램을 수용하기 위해 포럼은 다음 내용을 포함하여 3일 차까지 추가로 연장됐다.

제1회 우수성과 기술의 중심 ( Centers of Excellence and Technology) 회의가 열린다. 이 회의에서는 산업계, 학계, R&D 및 기술 분야의 대표들이 한자리에 모여 역량 구축 및 혁신을 위한 지역 허브를 구축할 예정이다.

( 회의가 열린다. 이 회의에서는 산업계, 학계, R&D 및 기술 분야의 대표들이 한자리에 모여 역량 구축 및 혁신을 위한 지역 허브를 구축할 예정이다. 아프리카, 아시아의 지질조사 기관과 미국지질조사국, 영국지질조사국, BRGM(프랑스), GTK(핀란드) 등 국제 지질조사국이 참여하는 제2회 국제지질조사(International Geological Survey) 지도자 회의가 열린다. 이 회의에서는 지질학적 조사를 늘리고, 더 많은 탐사를 가능하게 하며, 슈퍼 지역 국가에 대한 투자를 늘리기 위한 논의가 집중적으로 이루어질 예정이다.

FMF 2025는 양성평등을 촉진하고 사우디 여성을 광업 부문으로 끌어들이기 위한 이니셔티브인 우먼 인 마이닝(Women in Mining)을 집중 조명할 예정이다. 이 이니셔티브는 전통적으로 남성이 지배해온 산업에서 여성의 역량을 강화할 수 있는 기회를 창출하는 데 중점을 둔다.

라나 압둘라 주마이(Rana Abdullah Zumai) 사우디 광업 여성 대표는 "우리는 광업 분야에서 여성을 위한 기회를 확대하고 포용적인 미래를 만들기 위해 최선을 다하고 있다"며 "우리는 고정 관념을 깨고, 지식 공유를 촉진하며, 여성을 끌어들이고 지원하는 광업 생태계 구축을 목표로 한다"고 말했다.

