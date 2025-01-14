2025年第四屆未來礦產論壇開幕，90個國家/地區與16個G20成員國參與部長圓桌會議

代表討論了：

關鍵礦產策略框架（Strategic Framework for Critical Minerals）：在非洲、西亞及中亞的超級區域內制定協作框架，以充分發揮該地區的礦產潛力。 可持續發展（Sustainability）： 制定符合供應國當地現實的負責任供應優先事項，並透過供應鏈認證提升透明度。 卓越中心（Centers of Excellence）：建立一個網絡以推動投資、培育人力資本，並加速在「超級區域」（Super Region）及供應國內的技術創新。

論壇繼續擴展其活動計劃，包括新增的「重大辯論」（Great Debates）環節，旨在履行其「影響力之年」（A Year of Impact）的承諾。為了容納這個前所未有的規模，論壇延長至額外的第三天，內容包括：

首屆 卓越及科技中心（Centers of Excellence and Technology） 會議將匯聚來自行業、學術界、研發和技術領域的代表，旨在建立一個區域性的能力建設與創新樞紐。

會議將匯聚來自行業、學術界、研發和技術領域的代表，旨在建立一個區域性的能力建設與創新樞紐。 第二屆國際地質調查（International Geological Survey）領導人會議將匯聚來自非洲、亞洲以及美國地質調查局（U.S. Geological Survey）、英國地質調查局（British Geological Survey）、法國BRGM和芬蘭GTK等全球機構的地質調查組織代表。討論將集中於提升地質調查能力，以促進更多勘探並增加「超級區域」（Super Region）國家的投資。

2025年未來礦產論壇（FMF 2025）將聚焦於女性在礦業中的角色（Women in Mining），這是一項旨在促進性別平等並吸引沙特阿拉伯女性進入礦業領域的倡議。這項倡議專注於在這個傳統上由男性主導的行業中創造機會，旨在賦權女性。

沙特「女性在礦業中的角色」主管Rana Abdullah Zumai表示：「我們致力於擴大女性在礦業中的機會，並創造一個包容性的未來。我們的目標是打破刻板印象，促進知識共享，並建立一個能吸引並支持女性的礦業生態系統。」

SOURCE Future Minerals Forum