GACA: LÍDERES GLOBAIS DA AVIAÇÃO ENFRENTAREM OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA AVIAÇÃO NO FUTURO FÓRUM DE AVIAÇÃO DE 2024 EM RIADE, DE 20 A 22 DE MAIO

Mais de 5.000 especialistas e líderes em aviação de mais de 100 países participarão, incluindo ICAO, IATA, ACI, todos os principais fabricantes, companhias aéreas e aeroportos globais.

O FAF24 proporá um plano para resolver o maior desafio da aviação e apresentará prêmios que reconhecem conquistas e inovações na aviação global.

As inscrições já estão disponíveis em www.futureaviationforum.com

RIADE, Reino da Arábia Saudita, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Fórum da Aviação do Futuro (FAF) retornará a Riade de 20 a 22 de maio de 2024, reunindo 5.000 especialistas e líderes da aviação de mais de 100 países, incluindo ministros, reguladores, fabricantes, companhias aéreas e aeroportos. O Fórum encontrará soluções para os principais desafios do sector, convidando os participantes a votarem pessoalmente naquele que consideram ser o maior desafio da aviação, com resultados anunciados no último dia.

His Excellency Abdulaziz Al-Duailej President of the General Authority for Civil Aviation speaking at the 2022 Future Aviation Forum



O Fórum, que viu a assinatura de mais de 50 acordos e US$ 2,7 bilhões em negócios durante a edição de 2022, apresentará anúncios comerciais globalmente significativos, incluindo pedidos de equipamentos, anúncios de conectividade e parcerias com fornecedores, além de cerimônias de premiação que reconhecem conquistas e inovações na aviação.

Organizado pela Autoridade Geral da Aviação Civil (GACA) da Arábia Saudita sob o patrocínio do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman, o Fórum será centrado no tema: Elevando a conectividade global.

Sua Excelência o Presidente da GACA, Abdulaziz-Al Duailej, disse:

"O Fórum da Aviação do Futuro de 2024 unirá mais uma vez os líderes globais da aviação para resolver os maiores desafios da aviação, incluindo questões da cadeia de abastecimento de produção, restrições de capacidade e o desenvolvimento do capital humano em todo o mundo. A Arábia Saudita está empenhada em fornecer liderança global nestas questões.

O Fórum também apresentará as oportunidades sem precedentes de investimento, crescimento e inovação que estão sendo criadas em todo o Reino em apoio à Visão 2030, para investidores, fornecedores e operadores."

A FAF24 dá início a uma semana monumental para os reguladores da aviação e outros líderes, onde o Reino também será anfitrião da assembleia geral anual do Airport Council International e de outros eventos do sector que contarão com a participação dos líderes da Organização da Aviação Civil Internacional e da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Fórum.

Os participantes do evento já incluem os principais fabricantes globais, companhias aéreas, incluindo Riyadh Air, Saudia, Flynas e Flyadeal, e projetos Saudi Vision 2030, incluindo NEOM, Red Sea Global, aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional King Salman, entre outros.

O Fórum também promoverá a transformação do Reino pela Estratégia de Aviação Saudita (SAS) no principal centro de aviação do Oriente Médio. A estratégia está a desbloquear mais de 100 mil milhões de dólares em investimentos para impulsionar um imenso crescimento do setor, com o número de passageiros a crescer 26% em 2023, para 112 milhões, e os voos a aumentar 16%, de 700.000 para quase 815.000.

Sobre o Fórum da Aviação do Futuro:

O Fórum da Aviação do Futuro de 2024, organizado pela GACA, reunirá mais de 5.000 especialistas e líderes da aviação de mais de 100 países, incluindo executivos de transportadoras internacionais, todos os principais fabricantes globais, executivos de aeroportos, líderes da indústria e reguladores para moldar o futuro das viagens aéreas internacionais. e gerenciamento de frete. O Fórum será um ponto de encontro global para encontrar soluções para as questões mais prementes da aviação, incluindo gestão da cadeia de abastecimento, planeamento de capital humano, crescimento de capacidade, experiência do cliente, sustentabilidade e segurança.

O Future Aviation Forum acontecerá em Riade, Arábia Saudita, de 20 a 22 de maio de 2024.

Sobre a Estratégia de Aviação Saudita e a Autoridade Geral para Aviação Civil (GACA):

A Estratégia de Aviação Saudita está a transformar todo o ecossistema da aviação saudita para se tornar o sector da aviação número um no Médio Oriente até 2030, possibilitado pela Visão 2030 e em linha com a Estratégia Nacional de Transporte e Logística do Reino.

A Estratégia está a desbloquear 100 mil milhões de dólares em investimentos privados e governamentais nos aeroportos, companhias aéreas e serviços de apoio à aviação do Reino. A Estratégia irá alargar a conectividade da Arábia Saudita, triplicar o tráfego anual de passageiros, estabelecer dois centros globais de ligação de longo curso e aumentar a capacidade de carga aérea.

A Estratégia de Aviação Saudita é liderada pelo regulador da aviação do Reino, a Autoridade Geral da Aviação Civil (GACA). A missão regulatória da GACA é desenvolver o setor de transporte aéreo de acordo com os padrões internacionais mais recentes, fortalecer a posição do Reino como um player influente globalmente na aviação civil e fazer cumprir as regras, regulamentos e procedimentos relevantes para garantir a segurança e a proteção do transporte aéreo e a sustentabilidade.

