Garantir a confiabilidade na transição energética: a Kema Labs apoia projetos críticos de alta tensão em toda a Europa

MILÃO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O setor de energia está passando por uma rápida transformação, provocada pelas novas tecnologias, pelo aumento da demanda e pelo impulso global para a sustentabilidade. À medida que as concessionárias correm para cumprir prazos de projeto apertados, a confiabilidade dos componentes de alta tensão (HV) se torna primordial. A Kema Labs está na vanguarda da garantia dessa confiabilidade por meio de rigorosos testes de funcionamento que evitam interrupções dispendiosas e protegem a infraestrutura pública.

Um exemplo importante é o projeto Hollandse Kust Noord da TenneT nos Países Baixos, que integra três novos parques eólicos do Mar do Norte na rede nacional. O projeto apresenta uma subestação transformadora de última geração em Wijk aan Zee, onde a Kema Labs realizou extensos testes de liberação e HV. Usando câmeras avançadas para detecção de descargas corona, a equipe identificou e resolveu possíveis problemas de isolamento em uma área equivalente a 23 campos de futebol. Testes de alta tensão foram realizados em 12 circuitos de cabos usando conjuntos de testes ressonantes móveis, aplicando tensões de até 374 kV — bem acima dos níveis operacionais — para descobrir defeitos ocultos.

Este teste meticuloso garantiu um desempenho ideal e uma integração perfeita na rede de 380 kV através da estação de comutação Beverwijk. O sucesso do projeto destaca a importância da coordenação, planejamento da segurança e precisão técnica na infraestrutura energética moderna.

A Kema Labs também demonstrou sua experiência em ambientes remotos durante a entrada em operação do cabo submarino de 66 kV da Landsnet na Islândia. Projetado para melhorar a transmissão de energia para a Ilha Heimaey, o projeto apresentou desafios logísticos e ambientais únicos. Apesar da localização remota e das condições imprevisíveis, a equipe da Kema executou os testes de forma independente, garantindo a integridade do cabo e apoiando a resiliência energética da ilha.

À medida que as redes de alta tensão se expandem globalmente, a demanda por componentes confiáveis e fornecedores qualificados cresce. A Kema Labs continua a desempenhar um papel vital na verificação da segurança e do desempenho da infraestrutura crítica, ajudando as concessionárias a cumprir os prazos sem comprometer a qualidade.

