確保能源轉型可靠性：KEMA Labs 支援歐洲各地關鍵高壓項目

義大利米蘭 2025年11月13日 /美通社/ -- 能源領域正經歷快速轉型，驅動因素包括新興科技、日益增長的需求，以及全球推動可時續發展的浪潮。在公用事業公司競相趕上緊迫的工程期限之際，高壓 (HV) 組件的可靠性變得至關重要。KEMA Labs 透過嚴謹的試運轉測試，確保此可靠性處於業界最前線，有效防止耗費鉅資的停機事故，並保障公共基礎設施的安全運作。

一個關鍵案例是荷蘭 TenneT 公司的「Hollandse Kust Noord」項目，該項目將三個新建的北海風電場整合至國家電網。該專案在威克安澤設有頂尖變電站， KEMA Labs 在此執行了全面的洩放測試與高壓測試。團隊運用先進的電暈放電檢測攝影機，在相當於 23 個足球場的場域範圍內，成功識別並解決潛在絕緣問題。採用流動式串聯諧振測試 (mobile Series Resonant test) 設備，對 12 條電纜迴路實施高壓測試，施加高達 374 千伏特的電壓——遠超正常運行電壓——以揭露潛在缺陷。

這套嚴謹的測試流程確保設備能發揮最佳效能，並透過 Beverwijk 開關站無縫接入 380 千伏電網。該項目的成功彰顯出協調、安全規劃與技術精準度於現代能源基礎設施中的重要性。

KEMA Labs亦展現其專業能力 ：在遙距環境中，於冰島進行 Landsnet 66 kV 海底電纜的試運轉期間。該項目旨在強化海梅島 (Heimaey Island) 的電力輸送能力，在物流與環境層面均面臨獨特挑戰。儘管位置偏遠，加上條件不可預測，KEMA 的團隊獨立執行測試，確保電纜的完整性並支持島嶼的能源恢復力。

隨著高壓電網在全球範圍擴張，市場對可靠元件與優質供應商的需求持續增長。KEMA Labs 在驗證關鍵基礎設施的安全性和性能方面持續發揮關鍵作用，協助公用事業在不影響品質的前提下達成時限要求。

