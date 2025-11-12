- Garantizar la fiabilidad en la transición energética: KEMA Labs apoya proyectos críticos de alta tensión en toda Europa

MILÁN, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El sector energético está experimentando una rápida transformación, impulsada por las tecnologías emergentes, la creciente demanda y el impulso global hacia la sostenibilidad. A medida que las empresas de servicios públicos se esfuerzan por cumplir con los ajustados plazos de los proyectos, la fiabilidad de los componentes de alta tensión (AT) se vuelve fundamental. KEMA Labs se sitúa a la vanguardia para garantizar esta fiabilidad mediante rigurosas pruebas de puesta en marcha que previenen costosos cortes de suministro y protegen la infraestructura pública.

Un ejemplo clave es el proyecto Hollandse Kust Noord de TenneT en los Países Bajos, que integra tres nuevos parques eólicos del Mar del Norte a la red eléctrica nacional. El proyecto cuenta con una subestación transformadora de vanguardia en Wijk aan Zee, donde KEMA Labs llevó a cabo extensas pruebas de liberación y de alta tensión. Mediante cámaras avanzadas de detección de descargas de corona, el equipo identificó y resolvió posibles problemas de aislamiento en un emplazamiento que abarca el equivalente a 23 campos de fútbol. Se realizaron pruebas de alta tensión en 12 circuitos de cable utilizando equipos de prueba móviles de resonancia en serie, aplicando tensiones de hasta 374 kV —muy por encima de los niveles operativos— para detectar defectos ocultos.

Estas rigurosas pruebas garantizaron un rendimiento óptimo y una integración perfecta en la red de 380 kV a través de la subestación de Beverwijk. El éxito del proyecto subraya la importancia de la coordinación, la planificación de la seguridad y la precisión técnica en las infraestructuras energéticas modernas.

KEMA Labs también demostró su experiencia en entornos remotos durante la puesta en marcha del cable submarino de 66 kV de Landsnet en Islandia. Diseñado para mejorar la transmisión de energía a la isla de Heimaey, el proyecto presentó desafíos logísticos y ambientales únicos. A pesar de la ubicación remota y las condiciones impredecibles, el equipo de KEMA realizó las pruebas de forma independiente, garantizando la integridad del cable y reforzando la resiliencia energética de la isla.

A medida que las redes de alta tensión se expanden globalmente, crece la demanda de componentes fiables y proveedores cualificados. KEMA Labs sigue desempeñando un papel fundamental en la verificación de la seguridad y el rendimiento de las infraestructuras críticas, ayudando a las empresas de servicios públicos a cumplir los plazos sin comprometer la calidad.