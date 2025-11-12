Garantir la fiabilité dans le cadre de la transition énergétique : KEMA Labs soutient des projets HT critiques dans toute l'Europe

MILAN, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le secteur de l'énergie est en pleine mutation, sous l'effet des technologies émergentes, de l'augmentation de la demande et de la tendance mondiale en matière de durabilité. Alors que les services publics s'efforcent de respecter les délais serrés des projets, la fiabilité des composants haute tension (HT) devient primordiale. KEMA Labs est en première ligne pour assurer cette fiabilité grâce à des tests de mise en service rigoureux qui permettent d'éviter des pannes coûteuses et de protéger les infrastructures publiques.

C'est notamment le cas du projet Hollandse Kust Noord de TenneT sur le site des Pays-Bas, qui intègre trois nouveaux parcs éoliens de la mer du Nord dans le réseau national. Le projet comprend un poste de transformation de pointe à Wijk aan Zee, où KEMA Labs a procédé à des tests de libération et de haute tension approfondis. À l'aide de caméras avancées de détection des décharges en couronne, l'équipe a identifié et résolu les problèmes d'isolation potentiels sur un site dont la surface équivaut à 23 terrains de football. Des tests à haute tension ont été réalisés sur 12 réseaux de câbles à l'aide de bancs d'essai de résonance en série mobiles, appliquant des tensions allant jusqu'à 374 kV (bien au-delà des niveaux opérationnels) afin de découvrir les défauts cachés.

Ces tests méticuleux ont permis d'assurer des performances optimales et une intégration transparente dans le réseau de 380 kV via la station de commutation de Beverwijk. La réussite du projet souligne l'importance de la coordination, de la planification de la sécurité et de la précision technique dans les infrastructures énergétiques modernes.

KEMA Labs a également démontré son expertise dans des environnements éloignés lors de la mise en service du câble sous-marin de 66 kV de Landsnet en Islande. Conçu pour améliorer la transmission de puissance vers l'île d'Heimaey, le projet a présenté des défis logistiques et environnementaux uniques. Malgré l'éloignement et les conditions imprévisibles, l'équipe de KEMA a procédé aux tests de manière indépendante, garantissant l'intégrité du câble et soutenant la résilience énergétique de l'île.

À mesure que les réseaux HT se développent à l'échelle mondiale, la demande de composants fiables et de fournisseurs qualifiés augmente. Les laboratoires KEMA Labs continuent de jouer un rôle essentiel dans la vérification de la sécurité et de les performances des infrastructures critiques, aidant les services publics à respecter les délais sans compromettre la qualité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819777/CESI_Logo.jpg