Garantía de fiabilidad en la transición energética: KEMA Labs apoya proyectos de alta tensión cruciales en toda Europa

MILÁN, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El sector energético está experimentando una rápida transformación, impulsada por las tecnologías emergentes, el aumento en la demanda y el presión mundial por alcanzar la sostenibilidad. Mientras las empresas de servicios públicos se esfuerzan por cumplir con los ajustados plazos de los proyectos, es primordial que los componentes de alta tensión (AT) ofrezcan fiabilidad. KEMA Labs va a la vanguardia en garantizar esta fiabilidad a través de rigurosas pruebas de puesta en marcha que evitan costosas interrupciones y protegen la infraestructura pública.

Un ejemplo clave es el proyecto Hollandse Kust Noord de TenneT en los Países Bajos, que integra tres nuevos parques eólicos del Mar del Norte en la red nacional. El proyecto incluye una subestación transformadora de vanguardia en Wijk aan Zee, donde KEMA Labs llevó a cabo extensas pruebas de liberación y de alta tensión. Mediante el uso de cámaras avanzadas de detección de descarga de corona, el equipo identificó y resolvió posibles problemas de aislamiento en un terreno equivalente a 23 canchas de fútbol. Se realizaron pruebas de alto voltaje en 12 circuitos de cables con equipos de prueba resonantes en serie móviles, aplicando voltajes de hasta 374 kV, muy por sobre los niveles operativos, a fin de identificar defectos ocultos.

Esta prueba rigurosa garantizó un rendimiento óptimo y una integración impecable en la red de 380 kV a través de la estación de conmutación Beverwijk. El éxito del proyecto destaca la importancia de la coordinación, la planificación de la seguridad y la precisión técnica en la infraestructura energética moderna.

KEMA Labs además demostró su experiencia en entornos remotos durante la puesta en marcha del cable submarino de 66 kV de Landsnet en Islandia. El proyecto, diseñado para mejorar la transmisión de energía a la isla de Heimaey, planteó dificultades logísticas y ambientales únicas. A pesar de la ubicación remota y las condiciones impredecibles, el equipo de KEMA ejecutó las pruebas de forma independiente para garantizar la integridad del cable y respaldar la resiliencia energética de la isla.

A medida que las redes de alta tensión se expanden a nivel mundial, crece la demanda de componentes confiables y proveedores calificados. KEMA Labs sigue desempeñando un rol vital en verificar la seguridad y el rendimiento de la infraestructura crítica para ayudar a las empresas de servicios públicos a cumplir los plazos sin comprometer la calidad.

