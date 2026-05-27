GIGABYTE anuncia que o GAMING A18 PRO já está disponível, redefinindo os notebooks gamer de 18 polegadas com desempenho sustentado e design fino

TAIPEI, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou a disponibilidade do GIGABYTE GAMING A18 PRO, um novo notebook gamer de 18 polegadas com tecnologia de IA, projetado para combinar desempenho estável, portabilidade em um design fino e uma experiência visual imersiva em um único dispositivo. Desenvolvido para iniciantes em IA, gamers, estudantes e criadores, ele oferece uma experiência de tela maior enquanto equilibra portabilidade e desempenho em longas sessões. Com sua tela de 18 polegadas, resfriamento inteligente e o agente de IA exclusivo da GIGABYTE, o GiMATE, o notebook foi projetado para oferecer suporte a jogos, criação e multitarefas do dia a dia com facilidade e consistência.

GIGABYTE anuncia o GAMING A18 PRO, agora disponível, redefinindo os notebooks gamer de 18 polegadas com desempenho sustentado e design fino

No centrodo GAMING A18 PRO está uma plataforma voltada para desempenho, projetada para cargas de trabalho exigentes. Equipado com até o processador Intel® Core™ 7 240H e até a GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para notebooks, ele foi desenvolvido para lidar com jogos, criação de conteúdo e fluxos de trabalho assistidos por IA, oferecendo forte capacidade de multitarefa. Com suporte de até 115 W de TGP máximo, o sistema foi projetado para liberar desempenho gráfico sustentado durante cargas de trabalho prolongadas. Para manter a estabilidade sob carga, o notebook está equipado com o sistema de resfriamento inteligente WINDFORCE INFINITY EX, que inclui Dual Frost Fans, design Surround Vent e tecnologia de fluxo de ar 3D VortX, além de oferecer experiência de operação 0 dB e do Icy Touch (WASD Cool Zone) para maior conforto durante sessões prolongadas. Para aprimorar ainda mais a experiência, o GiMATE simplifica o ajuste de desempenho, modos de energia e efeitos de iluminação por meio de controle de voz intuitivo, além de permitir ajustes diretos do MUX Switch dentro da interface para acesso mais rápido a maior desempenho. Ao simplificar os controles principais, o GiMATE ajuda os usuários a manter o foco em jogos, criação e uso cotidiano.

O GAMING A18 PRO oferece uma experiência visual e sonora equilibrada em um design fino com tela grande. Sua tela de 18 polegadas 2.5K com taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 3ms proporciona jogabilidade mais fluida, visuais responsivos e um espaço de trabalho maior para multitarefas. Uma ampla gama de cores de até 100% DCI-P3 contribui para uma melhor visualização de conteúdos e maior precisão em detalhes criativos, enquanto o áudio Dolby Atmos® adiciona som imersivo em jogos, streaming e entretenimento. Apesar de sua tela grande, o notebook mantém um chassi fino de 20 mm, tornando-o prático para o transporte diário e para uso híbrido. Recursos adicionais voltados para o usuário incluem um teclado ergonômico com Golden Curvature, teclas ampliadas e curso de 1,7 mm para uma digitação confortável e precisa, além de uma dobradiça plana de 180° que permite colaboração flexível, compartilhamento de conteúdo e fluxos de trabalho móveis.

Para mais informações, acesse a página oficial do produto. As configurações finais e a disponibilidade de vendas podem variar de acordo com a região e os canais locais de varejo ou comércio eletrônico.

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FONTE GIGABYTE