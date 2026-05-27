TAIPEI, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, comemora seu 40º aniversário em 2026. Desde 1986, a GIGABYTE tem evoluído a par da indústria tecnológica, desde o surgimento da computação pessoal até a era da IA, redefinindo continuamente desempenho, estabilidade e a experiência do usuário. Apoiada pelo seu ecossistema de IA abrangente, da nuvem à borda, a GIGABYTE segue impulsionando o futuro da computação inteligente nos mercados corporativo e consumidor.

GIGABYTE celebra 40 anos de inovação confiável e o futuro da computação

Ao longo dessas quatro décadas, a empresa manteve o foco em tornar a tecnologia mais confiável, potente e prática para o uso cotidiano. Nesse período , a GIGABYTE apresentou inovações que marcaram diferentes gerações de produtos, como o design Ultra Durable™, a série Super Overclock, voltada ao desempenho, e o conceito Project STEALTH, criado para tornar a montagem de PCs mais simples, organizada e acessível ao usuário.

Esse compromisso de longo prazo também rendeu à GIGABYTE reconhecimento em premiações internacionais, como CES Innovation Awards, COMPUTEX Best Choice Awards, Red Dot Design Awards e iF Design Awards. Com foco em tecnologia, desempenho, design e experiência do usuário, essas conquistas reforçam a capacidade da GIGABYTE de desenvolver produtos alinhados às expectativas dos consumidores e do mercado global.

Ao celebrar esse marco, a GIGABYTE também transforma seu 40º aniversário em um momento compartilhado com a comunidade global que montou, jogou, criou e cresceu junto com a marca. Sob o tema "ENTER INFINITY", a GIGABYTE celebra não apenas seu legado de 40 anos, mas também sua visão para a próxima geração de experiências em jogos, criação de conteúdo , inteligência artificial e computação.

Para marcar essa jornada, a GIGABYTE lançará a campanha My Perfect Setup, convidando usuários a compartilharem suas histórias com a marca e registrar seus nomes no Mural da Fama do 40º aniversário. Os participantes concorrerão à placa-mãe de edição limitada do 40º aniversário e ao kit comemorativo da data. Descubra mais tecnologias marcantes e inovações revolucionárias em GIGABYTE │ ENTER INFINITY.

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FONTE GIGABYTE