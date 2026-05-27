TAIPÉI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, anunció la disponibilidad de la GIGABYTE GAMING A18 PRO, un nuevo portátil para juegos de 18 pulgadas con un diseño que combina un rendimiento estable, una portabilidad delgada y una visualización inmersiva en un dispositivo práctico. Esta computadora ha sido desarrollada tanto para principiantes que trabajan con IA, como para gamers, estudiantes y creadores, y ofrece una experiencia de pantalla de mayor tamaño a la vez que consigue un equilibrio entre portabilidad y rendimiento para sesiones de uso prolongado. Con una pantalla de 18 pulgadas, un sistema de refrigeración inteligente y GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, el portátil reúne las condiciones para soportar juegos, actividades creativas y multi tareas diarias con facilidad y consistencia.

GIGABYTE anuncia la disponibilidad de la GAMING A18 PRO, que redefine los portátiles para juegos de 18 pulgadas con un rendimiento sostenido y un diseño delgado

La GAMING A18 PRO cuenta como elemento fundamental con una plataforma centrada en el rendimiento y diseñada para cargas de trabajo exigentes. Gracias a la tecnología del procesador Intel® Core™ 7 240H y la GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, este dispositivo puede soportar juegos, creación de contenido y flujos de trabajo asistidos por IA con sólidas capacidades multitarea. Al admitir hasta 115W de Potencia Gráfica Total (TGP) como máximo, el sistema está diseñado para garantizar el rendimiento sostenido de los gráficos durante cargas de trabajo prolongadas. Para mantener la estabilidad ante cargas de trabajo, el portátil viene equipado con el sistema de refrigeración inteligente WINDFORCE INFINITY EX, que cuenta con tecnología de dos ventiladores (Dual Frost Fans), rejillas de ventilación alrededor y flujo de aire 3D VortX, junto con una experiencia de 0dB de ruido ambiental y Icy Touch (WASD Cool Zone) para aumentar la comodidad durante sesiones de uso prolongado. Para mejorar aún más la experiencia, GiMATE simplifica la optimización del rendimiento, los modos de potencia y los efectos de iluminación a través del control de voz intuitivo, a la vez que permite ajustes directos al conmutador MUX dentro de la interfaz para acceder más rápidamente a un mayor rendimiento. Con la optimización de controles esenciales, GiMATE les permite a los usuarios centrarse en los juegos, las tareas de creación y el uso diario.

La GAMING A18 PRO ofrece una experiencia equilibrada entre imagen y sonido con un diseño delgado y pantalla de gran formato. Su pantalla de 18 pulgadas y 2.5K con 165Hz y un tiempo de respuesta de 3ms, proporciona una experiencia de juego más fluida, gráficos con mayor capacidad de respuesta y un espacio de trabajo más grande para realizar múltiples tareas. La amplia gama de colores de hasta 100 % DCI-P3 permite la visualización de contenidos y los detalles creativos, mientras que el sonido Dolby Atmos® añade una experiencia inmersiva a los juegos, las reproducciones en streaming y las aplicaciones de entretenimiento. A pesar de contar con una pantalla grande, el portátil mantiene un chasis con un perfil delgado de 20 mm, que la convierte en un dispositivo práctico para transportar y de uso híbrido. Asimismo, presenta otras características enfocadas en el usuario, que incluyen un teclado ergonómico con diseño Golden Curvature, teclas más grandes con un recorrido de 1,7 mm para un uso cómodo y preciso, y un ángulo de apertura de 180° para colaborar de manera flexible, compartir contenidos y conseguir flujos de trabajo móviles.

Para obtener más información, visite la página oficial del producto. Las configuraciones finales y las fechas de ventas pueden variar según la región y las tiendas locales o los canales en línea.

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FUENTE GIGABYTE