GIGABYTE lanza el GAMING A18 PRO, que redefine los portátiles gamingcon un rendimiento sostenido y diseño ultrafino

TAIPÉI, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en ordenadores, ha anunciado la disponibilidad del GIGABYTE GAMING A18 PRO, un nuevo portátil gamingde 18 pulgadas con IA diseñado para ofrecer un rendimiento estable, portabilidad ligera y visualización inmersiva en un solo dispositivo práctico. Diseñado para iniciados en la IA, jugadores, estudiantes y creadores, ofrece una experiencia de pantalla más grande, a la vez que un equilibrio entre portabilidad y rendimiento en sesiones prolongadas. Con su pantalla de 18 pulgadas, refrigeración inteligente y el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, GiMATE, el portátil está diseñado para ser compatible con su uso para juegos, creación y las múltiples tareas diarias de forma fácil y constante.

GIGABYTE Announces GAMING A18 PRO Now Available, Redefining 18-inch Gaming Laptops with Sustained Performance and Slim Design

El GAMING A18 PRO se basa en una plataforma orientada al rendimiento, diseñada para manejar cargas de trabajo exigentes. Equipado con un procesador Intel® Core™ 7 240H y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para portátiles, está diseñado para manejar juegos, creación de contenido y procesos de trabajo asistidos por IA con una gran capacidad multitarea. Con una potencia gráfica total (TGP, por sus siglas en inglés) máxima de hasta 115 W, el sistema está diseñado para ofrecer un rendimiento gráfico sostenido durante cargas de trabajo prolongadas. Para mantener la estabilidad bajo carga, el portátil está equipado con el sistema de refrigeración inteligente WINDFORCE INFINITY EX, que cuenta con dos ventiladores Frost, diseño Surround Vent y tecnología de flujo de aire 3D VortX, junto con una experiencia ambiental de 0 dB y Icy Touch (WASD Cool Zone) para mejorar la comodidad durante sesiones prolongadas. Para mejorar aún más la experiencia, GiMATE simplifica el ajuste del rendimiento, los modos de potencia y los efectos de iluminación mediante un control por voz intuitivo, al tiempo que permite realizar ajustes directos del conmutador MUX dentro de la interfaz para lograr más rápidamente un mayor rendimiento. Al optimizar los controles clave, GiMATE ayuda a los usuarios a centrarse en los juegos, la creación y el uso diario.

El GAMING A18 PRO ofrece una experiencia visual y sonora equilibrada en un formato de pantalla grande y diseño fino. Su pantalla de 18 pulgadas con resolución 2,5K y 165 Hz, con un tiempo de respuesta de 3 ms, ofrece una experiencia de juego más fluida, imágenes con gran capacidad de respuesta y un espacio de trabajo más amplio para realizar múltiples tareas. Una amplia gama de colores de hasta el 100 % DCI-P3 ayuda a mejorar la visualización de contenidos y los detalles creativos, mientras que el audio Dolby Atmos® añade un sonido envolvente a los videojuegos, el streaming y el entretenimiento. A pesar de su gran pantalla, el portátil mantiene un chasis de perfil delgado de 20 mm, por lo que es práctico para su transporte diario y un uso híbrido. Otras características orientadas al usuario incluyen un teclado ergonómico con curvatura dorada, teclas ampliadas y un recorrido de 1,7 mm para una escritura cómoda y precisa, así como una bisagra plana de 180° para una colaboración flexible, el intercambio de contenido y procesos de trabajo móviles.

Para obtener más información, visite la página oficial del producto. Las configuraciones finales y las fechas de venta pueden variar en función de la región y los canales minoristas o minoristas electrónicos locales.

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