GIGABYTE annonce la disponibilité du GAMING A18 PRO et redéfinit les ordinateurs portables gaming de 18 pouces avec des performances soutenues et un design affiné

TAIPEI, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, le leader mondial du PC, annonce la disponibilité du GIGABYTE GAMING A18 PRO, un nouvel ordinateur portable de jeu AI de 18 pouces conçu pour combiner des performances stables, une portabilité fine et une visualisation immersive dans un seul appareil pratique. Conçue pour les débutants en IA, les gamers, les étudiants et les créateurs, elle offre une expérience sur grand écran tout en conciliant portabilité et performances à long terme. Avec son écran de 18 pouces, son refroidissement intelligent et l'agent IA exclusif de GIGABYTE, GiMATE, l'ordinateur portable est positionné pour prendre en charge les jeux, la création et le multitâche quotidien avec facilité et cohérence.

GIGABYTE Announces GAMING A18 PRO Now Available, Redefining 18-inch Gaming Laptops with Sustained Performance and Slim Design

Au cœur du GAMING A18 PRO se trouve une plateforme axée sur les performances et conçue pour les charges de travail exigeantes. Doté d'un processeur Intel® Core™ 7 240H et d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, il est conçu pour gérer les jeux, la création de contenu et les flux de travail assistés par l'IA avec une forte capacité multitâche. Prenant en charge jusqu'à 115W Max TGP, le système est conçu pour libérer des performances graphiques soutenues lors de charges de travail étendues. Pour maintenir la stabilité sous charge, l'ordinateur portable est équipé du système de refroidissement intelligent WINDFORCE INFINITY EX, avec deux ventilateurs Frost, la conception Surround Vent et la technologie de flux d'air 3D VortX, ainsi qu'une ambiance sonore de 0 dB et Icy Touch (WASD Cool Zone) pour améliorer le confort pendant les sessions prolongées. Pour améliorer encore l'expérience, GiMATE simplifie le réglage des performances, les modes d'alimentation et les effets d'éclairage grâce à une commande vocale intuitive, tout en permettant d'ajuster directement le Switch MUX dans l'interface pour un accès plus rapide à des performances plus élevées. En simplifiant l'accès aux fonctionnalités, GiMATE aide les utilisateurs à se concentrer sur les jeux, la création et l'utilisation quotidienne.

Le GAMING A18 PRO offre une expérience visuelle et audio équilibrée dans un format mince et grand écran. Son écran 18 pouces 2.5K 165Hz avec un temps de réponse de 3ms offre un gameplay plus fluide, des visuels réactifs et un espace de travail plus large pour le multitâche. Une large gamme de couleurs allant jusqu'à 100 % DCI-P3 aide à la visualisation des contenus et à la création de détails, tandis que l'audio Dolby Atmos® permet une immersion sonore dans les jeux, le streaming et les divertissements. Malgré son grand écran, l'ordinateur portable conserve un châssis mince de 20 mm, ce qui le rend pratique pour le transport quotidien et l'utilisation hybride. Parmi les autres caractéristiques axées sur l'utilisateur, citons un clavier ergonomique avec une courbure dorée, des touches agrandies et une course de 1,7 mm pour une saisie confortable et précise, ainsi qu'une charnière à 180° pour une collaboration flexible, le partage de contenu et les flux de travail mobiles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page officielle du produit. Les configurations finales et les délais de vente peuvent varier selon les régions et les canaux de vente au détail ou en ligne locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2956897/GIGABTYE_GAMING_A18_PRO_KV_1920x1080.jpg