GIGABYTE apresenta AI TOP como solução para o treinamento local em IA na COMPUTEX 2024

TAIPEI, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou o GIGABYTE AI TOP, uma solução inovadora para IA local no evento de lançamento um dia antes da COMPUTEX 2024. Eddie Lin, CEO da GIGABYTE, afirmou que o GIGABYTE AI TOP nasceu com o lema "Treine sua própria IA na sua mesa", para completar a última etapa na era da IA local. Após o lançamento do GIGABYTE AI PC no início deste ano na CES 2024, o GIGABYTE AI TOP promoverá ainda mais o crescimento da IA generativa, como o segundo pilar da estrutura estratégica da GIGABYTE AI.

A GIGABYTE apresenta o AI TOP como solução para o treinamento em IA local na COMPUTEX 2024 (PRNewsfoto/GIGABYTE)

O AI TOP da GIGABYTE é a solução completa para modelos de IA a serem treinados localmente, apresentando o AI TOP Utility, o Hardware AI TOP e o Tutor AI TOP. O AI TOP Utility é um software reinventado com intuitividade nas interfaces e na experiência do usuário, compatível com grandes modelos de linguagem de até o parâmetro 236B, mantendo a privacidade e a segurança. O AI TOP Hardware oferece flexibilidade e capacidade de atualização em comparação com as soluções de treinamento tradicionais na nuvem e é adequado para sistemas elétricos padrão sem custo adicional na construção elétrica. O AI TOP Tutor oferece consultoria abrangente para tecnologias AI TOP, orientação intuitiva de configuração e suporte técnico. Todos esses recursos fazem com que o GIGABYTE AI TOP seja de fácil adaptação tanto para iniciantes quanto para profissionais que querem começar seus projetos locais de treinamento em IA.

O AI TOP Hardware conta com uma variedade de produtos da GIGABYTE, incluindo placas-mãe, placas de vídeo, SSDs e fontes de alimentação. Um dos destaques do evento foi a apresentação da Radeon PRO W7900 AI TOP 48G e da Radeon PRO W7800 32G. A presença desses produtos torna a GIGABYTE a primeira e única parceira de placas de vídeo profissionais no mercado que trabalha com a série AMD Radeon PRO. "A busca persistente da GIGABYTE por qualidade e confiabilidade fortalece nossa parceria com os principais gigantes do silício para tornar o mundo melhor com a IA", disse Eddie Lin ao público no evento de lançamento.

A GIGABYTE tem trabalhado em estreita colaboração com os principais fabricantes de chips, como em sua parceria com a NVIDIA para lançar PCs RTX AI de ponta, oferecendo experiências excepcionais ao usuário. A GIGABYTE reafirma sua liderança no mercado de PCs com IA e seu compromisso de construir um ecossistema robusto de IA com líderes do setor, revelando novos dispositivos e soluções de IA, exibindo vários PCs com IA e apresentando um plano abrangente para os avanços da tecnologia. Para obter mais informações, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX2024

