GIGABYTE dévoile AI TOP comme solution d'entraînement local de l'IA au salon COMPUTEX 2024

TAIPEI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, a introduit GIGABYTE AI TOP, une solution révolutionnaire pour l'IA locale lors de l'événement de lancement un jour avant le COMPUTEX 2024. Eddie Lin, directeur général de GIGABYTE, a déclaré que GIGABYTE AI TOP était né de la devise « Entraînez votre propre IA sur votre bureau », visant à franchir la dernière étape de l'ère en plein essor de l'IA locale. Après le lancement du PC IA GIGABYTE au début de l'année au CES 2024, GIGABYTE AI TOP alimentera davantage la croissance de l'IA générative, en tant que deuxième pilier du cadre stratégique de GIGABYTE AI.

GIGABYTE AI TOP est la solution complète pour l'entraînement local des modèles d'IA, avec l'utilitaire AI TOP, le matériel AI TOP et le tuteur AI TOP. L'utilitaire AI TOP est un logiciel réinventé avec une interface utilisateur et une prise en main facile, prenant en charge des modèles de langage comptant jusqu'à 236 milliards de paramètres tout en préservant la confidentialité et la sécurité. Le matériel AI TOP offre une flexibilité et une évolutivité par rapport aux solutions d'entraînement traditionnelles sur le cloud et convient aux systèmes électriques standard sans coûts supplémentaires de construction électrique. Le tuteur AI TOP fournit une consultation complète pour les solutions AI TOP, des conseils intuitifs pour l'installation et une assistance technique. Toutes ces fonctionnalités permettent à GIGABYTE AI TOP d'être facilement adapté aussi bien par les débutants que par les professionnels pour démarrer leurs projets d'entraînement local de l'IA.

Une variété de produits GIGABYTE font partie du matériel AI TOP, notamment des cartes mères, des cartes graphiques, des SSD et des blocs d'alimentation. L'un des temps forts de l'événement a été la révélation de la Radeon PRO W7900 AI TOP 48 Go et de la Radeon PRO W7800 32 Go. Leur présence fait de GIGABYTE le premier et le seul partenaire professionnel de cartes graphiques sur le marché qui collabore avec la série AMD Radeon PRO. « La recherche constante de qualité et de fiabilité de GIGABYTE renforce notre partenariat avec les principaux géants du silicium pour rendre le monde meilleur grâce à l'IA », a déclaré Eddie Lin devant le public lors de l'événement de lancement.

GIGABYTE a travaillé en étroite collaboration avec les principaux leaders du marché des puces, notamment en s'associant à NVIDIA pour lancer des PC IA RTX haut de gamme, offrant des expériences utilisateur exceptionnelles. GIGABYTE réaffirme son leadership sur le marché des PC IA et son engagement à construire un écosystème d'IA robuste avec les leaders de l'industrie en dévoilant de nouveaux appareils et solutions d'IA, en mettant en avant plusieurs PC IA et en présentant un plan complet pour les avancées en matière d'IA. Pour plus d'informations, consultez le site : https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX2024

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/2428016/GIGABYTE_Unveils_AI_TOP_as_Solution_to_Local_AI_Training_at_COMPUTEX_2024.jpg