技嘉科技於 COMPUTEX 2024 發表 AI TOP 地端 AI 訓練解決方案
03 6月, 2024, 20:01 CST
台北2024年6月3日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）於 COMPUTEX 2024 展前舉行發表會，推出旨在滿足地端 AI 訓練需求的全新解決方案－GIGABYTE AI TOP。技嘉科技執行長林英宇於發表會上表示，GIGABYTE AI TOP 的理念是讓使用者「在桌上實現地端 AI 訓練」，完成迎接地端 AI 時代的最後一哩路。繼年初 CES 2024 所發布的一系列 AI PC 後，AI TOP 將成為 GIGABYTE AI 策略藍圖的第二主線，共同挹注日益蓬勃發展的生成式 AI 市場。
GIGABYTE AI TOP 是一套專為地端 AI 訓練而生的全方位解決方案，包括 AI TOP Utility 軟體、AI TOP Hardware 系列產品、以及 AI TOP Tutor 顧問服務。AI TOP Utility 是一款創新的 AI 訓練軟體，能支援高達 236B 參數規模的 AI 模型，同時具備友善便捷的使用者介面與體驗。AI TOP Hardware 系列產品相較於過去的雲端訓練方式，提供更彈性且高擴充性的硬體組態選擇，而且可建置於標準電力系統上，而不需要額外的供電改裝成本。最後，AI TOP Tutor 服務為各項 AI TOP 方案提供完整諮詢、直觀的硬體安裝教學、以及技術支援。無論是 AI 訓練的初學者或專家，都能輕鬆上手 GIGABYTE AI TOP，展開地端 AI 訓練專案。
AI TOP Hardware 系列包含主機板、顯示卡、固態硬碟與電源供應器等各項 GIGABYTE 產品。而發表會上的一大亮點，即是 Radeon PRO W7900 AI TOP 48G 與 Radeon PRO W7800 AI TOP 32G 兩款專業繪圖卡的登場－代表技嘉科技將是市場上第一也是唯一與 AMD 合作製造與銷售 Radeon PRO 系列專業繪圖卡的商業夥伴。執行長林英宇在發表會上補充道：「技嘉對產品品質與可靠度的不懈追求，加深了我們與半導體領先巨擘的合作關係，我們將攜手打造一個更美好的 AI 世界。」
技嘉科技持續與國際頂尖晶片供應商緊密合作，包括與 NVIDIA 攜手推出高端 RTX AI PC，為用戶提供卓越的使用體驗。技嘉藉由推出專為地端 AI 訓練而生的 AI 全方位解決方案、展示多款 AI PC，讓全球看見技嘉前瞻性產品設計及 AI 領域全面的戰略藍圖，顯示在 AI PC 市場的領導地位及與業界領導者共建 AI 生態圈的承諾。更多資訊請參照官網：https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX2024
SOURCE GIGABYTE
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