GIGABYTE se une à NVIDIA para lançar PCs RTX com IA que suportem ACE NIM e Tecnologia de Humanos Digitais

TAIPEI, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, está demonstrando sua excelência em inteligência artificial ao firmar parceria com a NVIDIA para lançar PCs RTX com IA de ponta. Em seu discurso de abertura na COMPUTEX 2024, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, destacou o início de uma nova era da computação impulsionada pela IA generativa, digital twins e computadores pessoais que evoluem para verdadeiras fábricas de IA com humanos digitais fornecendo soluções profissionais. Jensen enfatizou os desafios da inflação computacional, a eficiência do NVIDIA CUDA em acelerar processadores especializados e o potencial da IA como uma indústria de $100 trilhões de dólares.

GIGABYTE se une à NVIDIA para lançar PCs com IA RTX com suporte a ACE NIM e Tecnologia de Humanos Digitais (PRNewsfoto/GIGABYTE)

A GIGABYTE colaborou de perto com a NVIDIA para lançar uma gama completa de PCs RTX com IA, reforçando sua liderança no mercado. Todo notebook com IA da GIGABYTE estará equipado com GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ Série 40, possuindo suporte para recursos avançados como ACE NIM, Ray Tracing, Deep Learning Super Sampling (DLSS) e poderosos Tensor Cores. Essas tecnologias oferecem visuais realistas e capacidades excepcionais de aprendizado de IA, alinhando-se com as abordagens baseadas em modelos mencionadas por Jensen.

Além disso, os produtos da GIGABYTE suportam a tecnologia de humanos digitais NVIDIA ACE, permitindo que humanos digitais realizem interações em linguagem natural e expressem emoções faciais. Estes humanos digitais podem ser utilizados como embaixadores da marca, agentes de atendimento ao cliente de IA e trabalhadores digitais na área da saúde, aprimorando serviços personalizados e eficientes. Os notebook com IA da GIGABYTE se destacam no processamento gráfico de alta intensidade e em diversos aplicativos de IA, atendendo tanto a gamers quanto a criadores, indicando que a GIGABYTE está à frente na revolução da IA, impulsionando a nova era de aplicativos de IA generativa.

Eddie Lin, CEO da GIGABYTE, afirmou: "Os PCs IA estão transitando de tecnologias baseadas em nuvem para computação de ponta e estão prontos para migrar de mercados de nicho para a adesão do público geral dentro dos próximos anos. Temos trabalhado em estreita colaboração com os principais líderes em chips para construir um ecossistema de IA robusto, com hardware superior e ambientes de aprendizado." À medida que os aplicativos de IA generativo se espalham pelos modos edge, cloud e híbrido, eles se tornarão tecnologias centrais no domínio dos PCs. A colaboração de longa data da GIGABYTE com a NVIDIA e a exclusiva tecnologia IA Nexus garantem experiências excelentes aos usuários. Além disso, mais de 40% dos notebooks da GIGABYTE possuem teclas dedicadas ao Copilot, permitindo que os usuários desfrutem plenamente dos benefícios e da conveniência da IA.

A GIGABYTE também anunciou o lançamento de novas tecnologias de IA na véspera da COMPUTEX, destacando seus designs inovadores e plano estratégico abrangente em IA. Para mais informações sobre as inovações de IA da GIGABYTE na COMPUTEX, visite https://bit.ly/GIGABYTE_2024_COMPUTEX

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427794/RTX_AI_PC_____ACE_NIM.jpg

FONTE GIGABYTE