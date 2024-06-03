技嘉與輝達攜手RTX AI PC，全面支援ACE NIM與數位人技術

技嘉科技早已與 NVIDIA共同超前佈署全線高階 RTX AI PC，展現市場的領導地位。旗下所有 AI 筆電百分之百搭載 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列筆電 GPU，並全面支援RTX AI，能支援黃仁勳於演講提到的推論微服務（ACE NIM）、光線追蹤（Ray Tracing）、深度學習超級採樣（DLSS）、Tensor Cores 技術等，提供更逼真的視覺效果和卓越的AI學習能力，實現其提出的基於模型的技術（Model-Based）。此外，技嘉的產品還支援NVIDIA ACE（Avatar Cloud Engine）數位人技術（Digital Human），讓數位人能夠進行自然語言交流和表情動作，應用於數位品牌大使、AI 客戶服務代理和數位健康照護工作者等多個領域。這些 AI 筆電不僅能夠執行高強度的圖形處理任務，還能支援各種 AI 應用，滿足遊戲玩家和創作者的需求。技嘉共同催化 AI 新產業革命，啟動生成式 AI 應用新時代的巨輪。

技嘉科技集團總經理林英宇表示：「AI PC 已漸從雲端轉移到地端，更將在未來幾年走向主流，我們已經和頂尖晶片領導者持續深度合作，共建 AI 生態圈，建制更好的 AI 硬體與教學環境。」隨著生成式 AI 應用在邊緣、雲端或混合模式的普及，生成式 AI 將成為 PC 領域的核心技術，技嘉科技與 NVIDIA 長期密切合作提供卓越的用戶體驗、導入技嘉獨家 AI Nexus 技術應用，並有超過四成的筆電皆配備專用 Copilot 鍵，期待每位使用者都能深刻享受人工智慧帶來的便利和益處，及新的生活方式。技嘉科技也預告將在 COMPUTEX 2024 前夕發布 AI 新品和解決方案，讓全球看見技嘉前瞻性產品設計及 AI 領域全面的戰略藍圖。 6/4 至 6/7 COMPUTEX 技嘉將於南港展覽館展出與 NVIDIA 深度合作的AI體驗區，了解更多請見 https://bit.ly/GIGABYTE_2024_COMPUTEX 。

SOURCE GIGABYTE