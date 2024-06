GIGABYTE arbeitet mit NVIDIA zusammen an RTX AI PCs, die ACE NIM und Digital Human Technology unterstützen

TAIPEI, 7. Juni 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, einer der führenden Hersteller von Premium Gaming-Hardware, stellt seine Kompetenz im Bereich der künstlichen Intelligenz durch eine Partnerschaft mit NVIDIA unter Beweis, um High-End RTX AI PCs auf den Markt zu bringen. In seiner Keynote auf der COMPUTEX 2024 prognostizierte Jensen Huang, Geschäftsführer von NVIDIA, den Beginn einer neuen Ära des Computings, angetrieben durch generativer KI, digitalen Zwillingen und PCs, die sich zu KI-Fabriken entwickeln, in denen digitale Menschen professionelle Lösungen anbieten. Jensen betonte die Herausforderungen der Recheninflation, die Effizienz der NVIDIA CUDA bei der Beschleunigung von Spezialprozessoren und das Potenzial von KI sich in eine 100-Billionen-Dollar-Industrie zu entwickeln.

GIGABYTE hat eng mit NVIDIA zusammengearbeitet, um eine ganze Reihe von RTX AI PCs zu entwickeln und damit seine Position als Vorreiter auf dem AI PC Markt zu stärken. Jedes GIGABYTE AI Notebook ist mit NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series Laptop GPUs ausgestattet, die fortschrittliche Funktionen wie ACE NIM, Ray Tracing, Deep Learning Super Sampling (DLSS) und leistungsstarke Tensorkerne verfügen. Diese Technologien liefern realistische Bilder und außergewöhnliche KI-Lernfähigkeiten, die mit den von Jensen erwähnten modellbasierten Ansätzen übereinstimmen.

Darüber hinaus unterstützen die GIGABYTE Produkte die NVIDIA ACE Digital Human Technologie, die es digitalen Menschen ermöglicht, natürliche Sprachinteraktionen und Gesichtsausdrücke auszuführen. Diese digitalen Menschen können als Markenbotschafter, KI-Kundendienstmitarbeiter und digitale Gesundheitshelfer eingesetzt werden, um personalisierte und effiziente Dienstleistungen zu verbessern. Die KI-Laptops von GIGABYTE zeichnen sich durch hohe Grafikleistung und verschiedene KI-Anwendungen aus, die sowohl Gamer als auch Kreative ansprechen. Damit steht GIGABYTE an der Spitze der KI-Revolution und treibt die neue Ära der generativen KI-Anwendungen voran.

Eddie Lin, Geschäftsführer von GIGABYTE, erklärte: AI PCs entwickeln sich von cloudbasierten Lösungen um zu Edge Computing und werden sich in den kommenden Jahren von Nischenmärkten zum Mainstream entwickeln. Wir haben eng mit führenden Chip-Herstellern zusammengearbeitet, um ein robustes KI-Ökosystem mit überlegener Hardware und Lernumgebungen aufzubauen." In dem Maße, wie sich generative KI-Anwendungen über Edge-, Cloud- und Hybrid-Modi verbreiten, werden sie zu Kerntechnologien im PC-Bereich. Die langjährige Zusammenarbeit von GIGABYTE mit NVIDIA und die exklusive AI-Nexus-Technologie sorgen für ein hervorragendes Nutzererlebnis. Außerdem sind über 40% der GIGABYTE Notebooks mit dedizierten Copilot-Tasten ausgestattet, die es den Nutzern ermöglichen, die Vorteile und den Komfort der KI voll auszuschöpfen.

GIGABYTE kündigte außerdem am Vorabend der COMPUTEX die Einführung neuer KI-Lösungen an und unterstrich damit seine innovativen Designs und seinen umfassenden strategischen Plan im Bereich KI. Für weitere Informationen über KI-Innovationen von GIGABYTE auf der COMPUTEX besuchen Sie https://bit.ly/GIGABYTE_2024_COMPUTEX

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2427794/RTX_AI_PC_____ACE_NIM.jpg