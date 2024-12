Giift (Empuls) nomeada no Gartner® Market Guide de 2024 para Soluções para a Voz do Funcionário

SÃO FRANCISCO, 21 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Giift (Empuls) (anteriormente conhecida como Xoxoday) foi reconhecida no Gartner Market Guide de 2024 para Soluções para a Voz do Funcionário (VoE) pelo segundo ano consecutivo. "Acreditamos que esse reconhecimento destaca a crescente presença global da plataforma, seu avanço em soluções de engajamento de funcionários orientadas por IA e a evolução na abordagem de desafios complexos de engajamento enfrentados pelas empresas."

Conforme afirmado pela Gartner: "Medir o sentimento dos funcionários e tomar medidas para melhorar a experiência dos funcionários são obstáculos para muitas empresas. Os líderes de RH que apoiam pesquisas de engajamento de funcionários e outros programas de escuta contínua podem usar este guia para acompanhar tendências emergentes (incluindo casos de uso de GenAI) e soluções disponíveis."

Na vanguarda da inovação, a Empuls integrou a IA como um recurso central em toda a sua plataforma, aproveitando técnicas sofisticadas de processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina. A plataforma emprega IA generativa para resumir dados avançados, contar histórias e gerar recomendações, estabelecendo novos padrões para o gerenciamento da experiência dos funcionários.

"Em nossa opinião, esse reconhecimento contínuo da Gartner valida nossa abordagem ao engajamento dos funcionários orientado por IA e nossa expansão para o mercado norte-americano", disse Kushal Agrawal, CMO da Xoxoday. "À medida que as organizações em todo o mundo lidam com a medição e melhoria da experiência dos funcionários, a Empuls oferece uma combinação única de tecnologia de ponta e serviços profissionais que preenchem a lacuna entre o feedback e o reconhecimento dos funcionários e atendem às complexas necessidades de engajamento das empresas dos EUA."

*Empuls anteriormente conhecido como Xoxoday

GARTNER é uma marca registrada e uma marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Xoxoday:

Empuls é um produto Xoxoday. A Xoxoday (anteriormente Giift) é uma provedora líder em SaaS que oferece um conjunto abrangente de produtos desenvolvidos para digitalizar programas de "recompensas, incentivos e fidelidade". Essas soluções personalizadas atendem a uma ampla variedade de grupos, incluindo clientes, influenciadores, parceiros comerciais, equipes de vendas, colaboradores, funcionários temporários e equipe de pós-venda.

Com a confiança de mais de 5.000 empresas em quatro continentes - de startups a empresas da Fortune 500 - a Xoxoday opera nove escritórios em todo o mundo e adiciona mais de 100 novos clientes por mês. Saiba mais sobre suas soluções inovadoras em www.xoxoday.com.

