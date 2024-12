Giift (Empuls) im Gartner® Market Guide 2024 als Marktführer für Mitarbeiterstimmen-Lösungen aufgeführt

SAN FRANCISCO, 21. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Giift (Empuls) (früher bekannt als Xoxoday) wurde im zweiten Jahr in Folge im Gartner Market Guide 2024 als „Voice of the Employee (VoE) Solutions" ausgezeichnet. „Wir glauben, dass diese Anerkennung die wachsende globale Präsenz der Plattform, ihre Fortschritte bei KI-gesteuerten Lösungen für das Mitarbeiterengagement und ihre Weiterentwicklung bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen für Unternehmen unterstreicht."

Laut Gartner: „Die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit und die Ergreifung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung stellen für viele Unternehmen eine Hürde dar. Personalverantwortliche, die Umfragen zum Mitarbeiterengagement und andere Programme zum kontinuierlichen Zuhören unterstützen, können diesen Leitfaden nutzen, um neue Trends (einschließlich GenAI-Anwendungsfälle) und verfügbare Lösungen zu verfolgen."

Als Vorreiter in Sachen Innovation hat Empuls KI als Kernfunktion in seine Plattform integriert und setzt dabei hochentwickelte Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen ein. Die Plattform nutzt generative KI für fortschrittliche Datenzusammenfassung, Storytelling sowie Empfehlungsgenerierung und setzt damit neue Maßstäbe für das Mitarbeiter-Erfahrungsmanagement.

„Wir sind der Meinung, dass diese fortgesetzte Anerkennung von Gartner unseren Ansatz für KI-gesteuertes Mitarbeiterengagement und unsere Expansion in den nordamerikanischen Markt bestätigt", sagt Kushal Agrawal, CMO bei Xoxoday. „Da sich Organisationen weltweit mit der Messung und Verbesserung der Mitarbeitererfahrung auseinandersetzen, bietet Empuls eine einzigartige Kombination aus modernster Technologie und professionellen Dienstleistungen, welche die Lücke zwischen Mitarbeiter-Feedback und Anerkennung schließen sowie die komplexen Engagement-Anforderungen von US-Unternehmen erfüllen."

*Empuls, früher bekannt als Xoxoday

Über Xoxoday:

Empuls ist ein Produkt von Xoxoday. Xoxoday (ehemals Giift) ist ein führender SaaS-Anbieter, der eine umfassende Produktpalette zur Digitalisierung von „Prämien-, Incentive- und Treue"-Programmen anbietet. Diese maßgeschneiderten Lösungen richten sich an viele verschiedenen Gruppen, darunter Kunden, Multiplikatoren, Handelspartner, Vertriebsteams, Mitarbeiter, Gigworker und Kundendienstmitarbeiter.

Mehr als 5000 Unternehmen auf vier Kontinenten – von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen – vertrauen auf Xoxoday, das heute weltweit neun Niederlassungen betreibt und jeden Monat über 100 neue Kunden gewinnt. Erfahren Sie mehr über seine innovativen Lösungen auf www.xoxoday.com.

