Giift (Empuls) figure dans le Market Guide for Voice of the Employee Solutions 2024 de Gartner®

SAN FRANCISCO, 21 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Giift (Empuls) (anciennement Xoxoday) vient d'être reconnu dans le Market Guide for Voice of the Employee (VoE) Solutions 2024 de Gartner pour la deuxième année consécutive. « Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence la présence mondiale croissante de la plateforme, son avancée dans les solutions d'engagement des employés basées sur l'IA et son évolution pour répondre aux défis complexes d'engagement auxquels sont confrontées les entreprises. »

Comme l'indique Gartner, « Mesurer le sentiment des employés et prendre des mesures pour améliorer l'expérience des employés sont des obstacles pour de nombreuses entreprises. Les responsables RH qui soutiennent les enquêtes sur l'engagement des employés et d'autres programmes d'écoute continue peuvent utiliser ce guide pour suivre les tendances émergentes (y compris les cas d'utilisation de l'IA générative) et les solutions disponibles. »

À l'avant-garde de l'innovation, Empuls a intégré l'IA au cœur de sa plateforme, en s'appuyant sur des techniques sophistiquées de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique. La plateforme emploie l'IA générative pour la synthèse avancée des données, la narration et la génération de recommandations, établissant de nouvelles normes pour la gestion de l'expérience des employés.

« Selon nous, cette reconnaissance renouvelée de Gartner valide notre approche de l'engagement des employés piloté par l'IA et notre expansion sur le marché nord-américain », déclare Kushal Agrawal, CMO, Xoxoday. « Alors que les organisations du monde entier s'efforcent de mesurer et d'améliorer l'expérience de leurs employés, Empuls offre une combinaison unique de technologie de pointe et de services professionnels qui comblent le fossé entre le retour d'information et la reconnaissance des employés et répondent aux besoins complexes des entreprises américaines en matière d'engagement.

*Empuls anciennement connu sous le nom de Xoxoday

Retrouvez le rapport Gartner Market Guide for Voice of the Employee Solutions sur le site : https://www.gartner.com/document-reader/document/6000803 (Accessible uniquement aux abonnés de Gartner)

À propos de Xoxoday :

Empuls est un produit Xoxoday. Xoxoday (anciennement Giift) est un fournisseur SaaS de premier plan qui propose une gamme complète de produits conçus pour numériser les programmes de récompenses, d'incitations et de fidélisation. Ces solutions sur mesure s'adressent à un large éventail de groupes, notamment les clients, les influenceurs, les partenaires commerciaux, les équipes de vente, les employés, les travailleurs indépendants et le personnel après-vente.

Plus de 5 000 entreprises sur quatre continents - des startups aux sociétés Fortune 500 - font confiance à Xoxoday, qui dispose de neuf bureaux dans le monde et compte plus de 100 nouveaux clients chaque mois. Pour en savoir plus sur ses solutions innovantes, consultez le site www.xoxoday.com.

