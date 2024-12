Giift (Empuls) 入選《2024 年 Gartner® 員工語音解決方案市場指南》

舊金山2024年12月22日 /美通社/ -- Giift (Empuls)(前身為 Xoxoday)連續第二年榮獲《2024 年 Gartner 員工語音 (VoE) 解決方案市場指南》(2024 Gartner Market Guide for Voice of the Employee (VoE) Solutions)。「我們認為這項認可,彰顯了平台全球業務的不斷增長,在 AI 驅動的員工參與解決方案方面的進步,以及解決企業面臨的複雜參與挑戰方面的進化。」

正如 Gartner 表示:「衡量員工情緒並採取行動改善員工體驗,對許多企業來說是一大難題。支持員工參與度調查和其他持續聆聽計劃的人力資源領袖,可以使用本指南來跟踪新興趨勢(包括 GenAI 使用案例)和可用的解決方案。」

Empuls 在創新的前沿,集成 AI 作為整個平台的核心能力,利用複雜的自然語言處理 ( Natural Language Processing, NLP) 和機械學習技術。平台採用生成人工智能 (Generative AI) 進行進階資料摘要、講故事和建議產生,為員工體驗管理設立新標準。

Xoxoday 市場總監 Kushal Agrawal 表示:「在我們看來,持續獲得 Gartner 的認可,證明了我們在人工智能驅動的員工參與方面所採取的方法,以及我們在北美市場的擴張。隨著世界各地的組織努力衡量和改善員工體驗,Empuls 提供了尖端技術和專業服務的獨特組合,可彌合員工反饋和認可之間的差距,並解決美國企業錯綜複雜的參與需求。」

有關 Empuls 如何改變組織的員工參與方式的更多資訊,請瀏覽 https://www.empuls.io/。

*Empuls 前身為 Xoxoday

若要閱讀《Gartner 員工聲音解決方案》市場指南,請瀏覽: https://www.gartner.com/document-reader/document/6000803 (僅 Gartner 訂閱者可接達)

Xoxoday 簡介

Empuls 是 Xoxoday 的產品。Xoxoday(原為 Giift)是一家領先的 SaaS 提供商,提供一套全面的產品套件,旨在數碼化「獎勵,激勵和忠誠度」計劃。這些度身定制的解決方案適合各式各樣的團體,包括客戶,有影響力的人,貿易合作夥伴,銷售團隊,員工,演出工作人員和售後服務人員。

Xoxoday 備受四大洲超過 5,000 間企業的信賴,包括初創企業到《財富》世界 500 強公司,在全球經營 9 間辦事處,並每月增加超過 100 名新客戶。請在www.xoxoday.com 了解更多有關其創新解決方案的資訊。

