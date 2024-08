GOFC 2024 será realizada em Suzhou em novembro de 2024

SUZHOU, China, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Global Optical Fiber and Cable Conference (Conferência Global de Fibra Óptica e Cabos) de 2024, ou GOFC 2024, deve ser organizada conjuntamente pela APC Association e pelo Hengtong Group de 6 a 8 de novembro no Suzhou International Expo Center, província de Jiangsu, China.

O Hengtong Group cordialmente convida você a participar conosco para que possamos trocar ideias sobre os mais recentes desenvolvimentos industriais, promover a transformação do setor e estimular a inovação tecnológica.

O Hengtong Group cordialmente convida você para essa festa do setor! GOFC 2024 Suzhou - Suzhou International Expo Center Hall G, 6 a 8 de novembro

Com o tema "Intelligent Fibers Create Boundless Future" (Fibras inteligentes criam um futuro sem fronteiras), a GOFC 2024 cobrirá as tendências do setor e as tecnologias de ponta em áreas como IA, capacidade computacional, fibras e cabos ópticos, comunicação óptica de última geração e dispositivos ópticos.

A expectativa é de que mais de 600 convidados, incluindo líderes, especialistas e executivos de quase 300 instituições de pesquisa, organizações do setor e empresas de mais de 30 países, participem desse evento.

Simultaneamente, acontecerão o "2024 18th ODC Global | China Optical Communication Development and Competitiveness Forum" e a "2024 18th Global | China Optical Communication Most Competitive Enterprises Top 10 Awards Ceremony". Esses eventos oferecerão uma análise ampla e detalhada das tendências de competitividade e do ecossistema industrial das empresas de comunicação óptica. Além disso, eles promoverão discussões e análises dinâmicas acerca do desenvolvimento da tecnologia de comunicação óptica e das tendências de mercado dos setores relevantes.

Sendo uma conferência internacional anual para o setor global de fibras ópticas e cabos, a Global Optical Fiber & Cable Conference é organizada em conjunto pela APCIA (Associação do Setor de Fibras Ópticas e Cabos da Ásia-Pacífico) e pelas principais empresas do setor em rodízio. O intuito da conferência é promover o desenvolvimento, estabelecer e manter um ecossistema saudável e promover a cooperação comercial internacional e os intercâmbios do setor global de cabos de fibra óptica. A conferência também pretende facilitar a P&D de produtos, o desenvolvimento de negócios e o intercâmbio acadêmico na comunicação global por fibra óptica e em áreas relacionadas.

FONTE Hengtong Group