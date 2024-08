GOFC 2024 se tiendra à Suzhou en novembre 2024

SUZHOU, Chine, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence mondiale sur la fibre optique et le câble 2024, ou GOFC 2024, sera organisée conjointement par l'Association APC et le groupe Hengtong du 6 au 8 novembre au Suzhou International Expo Center, dans la province de Jiangsu, en Chine.

Le groupe Hengtong vous invite cordialement à nous rejoindre pour échanger des informations sur les derniers développements industriels, faire progresser la transformation de l'industrie et stimuler l'innovation technologique.

Le groupe Hengtong vous invite cordialement à cette fête de l'industrie ! GOFC2024 Suzhou • Centre international d'exposition de Suzhou, Hall G, du 6 au 8 novembre

Organisée autour du thème « Intelligent Fibers Create Boundless Future » (les fibres intelligentes créent un avenir sans limites), la GOFC 2024 couvrira les tendances de l'industrie et les technologies de pointe dans des domaines tels que l'IA, la puissance de calcul, les fibres et câbles optiques, la communication optique de nouvelle génération et les dispositifs optiques.

Plus de 600 invités, dont des dirigeants, des experts et des cadres de près de 300 instituts de recherche, organisations industrielles et entreprises de plus de 30 pays, sont attendus à cet événement.

Parallèlement, deux autres événements auront aussi lieu : « 2024 : 18e forum ODC Développement et compétitivité de la communication optique, Monde | Chine » et « 2024 : 18e cérémonie de récompense des 10 entreprises les plus compétitives en matière de communication optique, Monde | Chine ». Ces événements fourniront une analyse complète et approfondie des tendances en matière de compétitivité et de l'écosystème industriel des entreprises de communication optique. Ils susciteront également des discussions et des analyses dynamiques sur le développement des technologies de communication optique et les tendances du marché dans les secteurs concernés.

En tant que conférence internationale annuelle pour l'industrie mondiale de la fibre optique et du câble, la Conférence mondiale sur la fibre optique et le câble est organisée conjointement par l'Asian-Pacific Optical Fibre & Cable Industry Association (APCIA) et des entreprises industrielles de premier plan en rotation. L'objectif de la conférence est de promouvoir le développement de l'industrie mondiale des câbles à fibres optiques, d'établir et de maintenir un écosystème mondial sain de l'industrie des câbles à fibres optiques et de promouvoir la coopération et les échanges commerciaux internationaux liés à l'industrie des câbles à fibres optiques. La conférence vise également à faciliter la recherche et le développement de produits, le développement d'entreprises et les échanges universitaires dans le domaine de la communication par fibre optique et les domaines connexes.