2024年全球光纖光纜大會將於今年11月在蘇州舉行

蘇州2024年8月2日 /美通社/ -- 2024年全球光纖光纜大會（GOFC 2024）將於11月6-8日在中國江蘇省蘇州國際博覽中心舉行。大會旨在推動全球光纖光纜產業發展，建立和維護健康的產業生態，推動與光纖光纜產業相關的國際業務合作與交流，促進全球光纖通信及相關領域產品研發、業務拓展和學術交流。

本屆大會由亞太光纖光纜產業協會和亨通集團聯合主辦，以「『纖』無邊界，數智未來」為主題，將圍繞AI算力、5G、光纖光纜、光傳輸、光器件等領域的行業動態、前沿技術進行深入廣泛的交流分享。

屆時，將有來自全球30多個國家的近300+科研院所、行業機構及領軍企業的知名電信運營商領導、院士專家、全球光纖光纜行業領袖企業、以及光通信產業鏈上下游企業高管等600+位重要嘉賓參會。

「2024第18屆 ODC中國光通信發展與競爭力論壇」暨「2024第18屆全球|中國光通信最具競爭力企業10強頒獎典禮」將同期舉辦。主題跨越光纖光纜、光傳輸與網絡接入設備、光器件等領域，全方位深入分析光通信企業競爭力走勢及產業生態，引發業界對光通信技術及市場發展的動態分析和討論。此外，大會同期還將舉辦「線纜創新發展競爭力論壇」。

關於亨通集團

亨通集團有限公司是中國光纖光網、能源互聯網、大數據物聯網、新能源新材料等領域的國家創新型企業、高科技國際化產業集團。自1991年成立以來，亨通圍繞通信及能源業務，通過不斷拓展產業集群，已經成為全球信息與能源互聯解決方案服務商。集團擁有控股公司70餘家，其中5家公司在境內外上市，產業遍佈全國15個省份，並在歐洲、拉丁美洲、非洲、亞洲等地區創建12個海外產業基地，40多家營銷技術服務分公司，業務覆蓋150多個國家和地區。全球光纖網絡市場佔有超15%，躋身全球光纖通信前三強，全球海洋通信前四強，是中國唯一具備承接端到端海洋通信工程服務能力的企業，中國企業500 強、中國民企百強。

亨通集團誠摯邀請大家蒞臨本次行業盛會！2024年11月6-8日全球光纖光纜大會‧蘇州國際博覽中心G館。

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