Конференция GOFC 2024 состоится в Сучжоу в ноябре 2024 года

СУЧЖОУ, Китай, 2 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Всемирная конференция по оптическим волокнам и кабелям 2024 года (GOFC 2024) будет проведена совместно Ассоциацией APC и Hengtong Group с 6 по 8 ноября в Международном выставочном центре Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай.

Hengtong Group сердечно приглашает вас присоединиться для обмена мнениями о последних промышленных достижениях, расширении трансформации отрасли и стимулировании технологических инноваций.

Hengtong Group сердечно приглашает вас на этот отраслевой праздник! GOFC2024 Сучжоу • Международный выставочный центр Сучжоу, зал G, 6-8 ноября

В рамках темы «Интеллектуальные волокна создают безграничное будущее» на выставке GOFC 2024 будут рассмотрены отраслевые тенденции и передовые технологии в таких областях, как искусственный интеллект, вычислительная мощность, оптические волокна и кабели, оптическая связь следующего поколения и оптические устройства.

На этом мероприятии соберутся более 600 гостей, в том числе руководители, эксперты и руководители из почти 300 научно-исследовательских институтов, отраслевых организаций и предприятий из более чем 30 стран.

Одновременно пройдут «18-й глобальный форум ODC 2024 | Китайский форум о развитии и конкурентоспособности в сфере оптических коммуникаций» и «18-й глобальный форум ODC 2024 | Церемония награждения 10 самых конкурентоспособных предприятий Китая в сфере оптических коммуникаций». Эти мероприятия обеспечат комплексный и углубленный анализ тенденций в области конкурентоспособности и промышленной экосистемы предприятий, специализирующихся на оптической связи. Они также подтолкнут динамичные дискуссии и анализ развития технологий оптической связи и рыночных тенденций в соответствующих отраслях.

Являясь ежегодной международной конференцией для мировой оптоволоконной и кабельной промышленности, Всемирная конференция по оптическим волокнам и кабелям проводится совместно Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией оптоволоконной и кабельной промышленности (APCIA) и поочередно ведущими отраслевыми компаниями. Целью конференции является содействие развитию всемирной оптоволоконной кабельной промышленности, создание и поддержание здоровой всемирной экосистемы оптоволоконной кабельной промышленности, а также содействие международному деловому сотрудничеству и обменам, связанным с оптоволоконной кабельной промышленностью. Конференция также направлена на содействие исследованиям и разработкам изделий, развитию бизнеса и научному обмену в области глобальной оптоволоконной и смежных областях.